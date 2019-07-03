Площадь природных пожаров в Якутии превысила 712 тыс. га

ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Более 100 природных пожаров действует в Якутии на площади свыше 712 тыс. га. Наиболее сложная ситуация сохраняется на севере республики. Об этом сообщили журналистам в среду в региональном главке МЧС.

"На территории Республики Саха (Якутия) действуют 125 природных пожаров на общей площади 712 917 га", - говорится в сообщении.

Большая часть этих пожаров (на территории 709 627 га) находится в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском районе на севере республики. Там действует 41 природный пожар на площади свыше 157 тыс. га.

С начала пожароопасного сезона на территории республики было зарегистрировано 533 природных пожара, общая площадь составила около 900 тыс. га. За аналогичный период 2018 года зарегистрировано 320 природных пожаров, на общей площади более 2 млн га.