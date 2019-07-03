Более 90 мероприятий профинансируют в Бурятии за счет дальневосточной субсидии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 90 мероприятий включены в план социального развития центров экономического роста в Бурятии, они будут профинансированы за счет так называемой дальневосточной субсидии. Об этом сообщил в среду в Москве глава региона Алексей Цыденов.

"Единая дальневосточная субсидия - важнейший для нас инструмент поддержки. На сегодня правительством России одобрен план социального развития центров экономического роста в республике. В него включены 92 мероприятия на общую сумму 6,7 млрд рублей", - сказал глава республики.

Он пояснил, что финансирование направлено на решение наиболее острых проблем в социальной сфере: строительство и капремонт 48 общеобразовательных учреждений на общую сумму 1,6 млрд рублей, масштабное обновление оборудования в 32 медучреждениях республики на сумму 1,1 млрд рублей, а также строительство, реконструкция и ремонт 13 спортобъектов на 550 млн рублей.

"На коммунальную инфраструктуру направлено 160 млн рублей, - сказал Цыденов. - Решен вопрос по обновлению трамвайного парка, будет закуплено 15 современных вагонов, планируется капремонт трамвайных путей. На все это выделено 780 млн рублей суммарно".

Также средства дальневосточной субсидии будут направлены на мероприятия в сфере культуры, в том числе на строительство Национального музея в Улан-Удэ, на обновление учебно-производственной базы по стандартам WorldSkills в 17 учебных заведениях среднего профобразования. Кроме того, Бурятия получит 400 млн рублей на создание Центра ядерной медицины.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.