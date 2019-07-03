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Массовую гибель пчел зафиксировали в четырех районах Удмуртии

Начато обследование пасек

ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты главного управления ветеринарии Удмуртии зафиксировали массовую гибель пчел на территории четырех районов республики, пасеки, где погибли насекомые, будут обследованы, сообщили в среду в пресс-службе управления.

"Главное управление ветеринарии обеспокоено массовой гибелью пчел на пасеках Удмуртской Республики. В настоящее время с целью уточнения информации государственной ветеринарной службой Удмуртской Республики начато обследование пасек, на которых установлена гибель", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что гибель пчел зафиксировали в Вавожском, Малопургинском, Воткинском и Шарканском районах. Специалисты управления также проведут обследование, которое должно исключить инфекционные заболевания у пчел.

"Также управление проведет мониторинг лабораторий, имеющих аттестацию и аккредитацию на проведение токсикологических исследований, с целью выявления в патологическом материале остатков гербицидов и пестицидов", - уточнили в ветеринарии.

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