Пострадавшие от подтопления жители Приамурья получат выплаты со следующей недели

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июля. /ТАСС/. Выплаты пострадавшим от подтопления жителям Селемджинского района Амурской области планируется начать со следующей недели, сообщается на сайте регионального правительства.

"Со следующей недели планируется начать выплаты единовременной помощи жителям Селемджинского района", - говорится в сообщении.

За счет областного резервного фонда планируется выплатить единовременную помощь в размере 30 тыс. рублей на дом, в котором вода поднялась выше пола. Еще по 10 тыс. рублей получат люди, утратившие урожай на приусадебных участках. "Общая сумма выплат составляет более 2,9 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Венглинского.

Помимо этого, планируется выделение адресной помощи на приобретение имущества первой необходимости в размере 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего из средств областного бюджета.

В четверг в районе села Февральское начнутся работы по созданию канала для отвода воды, а также будет начата дезинфекция территорий.

Ранее сообщалось, что вода ушла из подтопленных домов в селе Февральское в Селемджинском районе Приамурья, жители вернулись в свои дома. В село доставлены пять тепловых пушек, которые будут устанавливать для просушки домов по просьбе жителей. В районе начала работу комиссия по подсчету ущерба. В пяти подтопленных домах села Февральское проживают 15 человек, из них восемь детей. В селе также было подтоплено семь приусадебных участков и один участок поселковой дороги. Вода также подтопила 27 приусадебных участков в селе Бысса.