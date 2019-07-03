В Петербурге в течение лета благоустроят один из самых больших лесопарков города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Один из самых больших в Санкт-Петербурге лесопарк Сосновка в Выборгском районе будет благоустроен в течение лета. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы должны завершиться в конце августа.

"Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту объекта зеленых насаждений парка Сосновка в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Срок окончания работ - до 31 августа 2019 года", - говорится в материалах к выездному совещанию врио губернатора Петербурга Александра Беглова в среду.

По данным пресс-службы, работы в Сосновке начались в конце мая. В парке запланирован ремонт 7,2 тыс. кв. м газонов, 26 тыс. кв. м дорожек, устройство детских игровых и спортивных площадок с резиновым покрытием, посадка 250 новых сосен, установка спортивного оборудования - турников, тренажеров, брусьев, футбольных ворот и бадминтонных стоек.

Беглов в среду осмотрел объекты ремонта в Сосновке и поручил чиновникам проконтролировать сроки и качество работ. "Лесопарк Сосновка - крупный объект, это 300 гектаров. Мы приступили к его реконструкции, сейчас ведутся работы по ремонту его центральных дорожек, их обязаны совместить с освещением, чтобы гулять в парке было комфортно и безопасно. Создается стадион, ведется строительство новой сцены для проведения концертов под открытым небом", - сказал он журналистам после совещания.

Парк Сосновка располагается на границе Выборгского и Калининского районов на севере Петербурга.