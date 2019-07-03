Ливневые дожди подтопили улицы в нескольких районах Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Несколько улиц, подземных переходов и дворов в Санкт-Петербурге оказались подтоплены из-за ливневых дождей, идущих в городе вторые сутки, сообщили журналистам в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в среду.

"В случае превышения интенсивности дождя свыше нормативных показателей могут возникнуть скопления воды, - говорится в сообщении "Водоканала". - Во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в ливневую канализацию - это происходит в течение 20-30 минут после окончания дождя, в связи с этим возможны кратковременные локальные подтопления".

Ранее руководитель группы долгосрочных прогнозов отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Миронова сказала на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС, что в июле в городе ожидается выпадение до 120% осадков при норме в 79%. Она уточнила, что в первой декаде июля ожидается "циклонический характер погоды - это значит, что будет облачность, дожди, и достаточно интенсивные".

Вызовов спасателей в связи с подтоплениями пока не поступало, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. За ситуацией постоянно следят 68 специализированных штатных бригад "Водоканала". Для оперативного приема сигналов от горожан организована горячая линия.

Подтопления в районах

Из разных районов города автомобилисты выкладывают в социальные сети фотографии и видео улиц, где подтопления мешают движению транспорта. В частности, сообщают очевидцы, подземный переход у железнодорожной платформы "проспект Славы" на юге города оказался полностью залит водой, а на перекрестке улиц Димитрова и Бухарестской люди переходят дорогу по колено в воде. Ночью петербуржцы делились друг с другом впечатлениями от сильной грозы - некоторым удалось даже увидеть, как молния ударила в одну из звонниц Исаакиевского собора.

На севере города жители Приморского района сообщают в соцсетях о подтоплениях во дворах на проспекте Королева, о затрудненном из-за дождя движении на Парашютной улице и о том, что прошедший в этих местах град повредил несколько автомобилей. В администрации района ТАСС рассказали, что дорожные стоки не справляются с погодными условиями, и это значительно усложняет движение автомобилей и пешеходов. По словам представителя администрации, меры по устранению застоев воды уже предпринимаются. Из Выборгского района поступают сообщения о разливе воды на проезжей части в Озерках.

В Невском районе причиной подтопления в проезде под Володарским мостом стал мусор, забивший водостоки. "Дорожные водостоки были забиты мусором, что не позволяло уходить воде, - сообщила пресс-служба администрации Невского района. - Аварийная служба прибыла на место ночью и прочистила стоки, после чего вода сразу ушла". О проблеме мусора говорят и в "Водоканале": предприятие обратилось к горожанам с просьбой не выбрасывать мусор в водопроводные и канализационные колодцы, чтобы не создавать риска подтоплений.

По прогнозам синоптиков, до конца недели характер погоды сохранится, в пятницу и субботу ожидаются грозовые дожди.