Храм великомученицы Варвары XVII века в Карелии восстановят не раньше середины 2021 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июля. /ТАСС/. Сроки окончания реставрации деревянной церкви в честь великомученицы Варвары XVII века в Медвежьегорском районе Карелии перенесут с конца 2020 на середину 2021 года. К восстановлению памятника федерального значения приступит третий по счету подрядчик, сообщила в среду начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

"В настоящий момент речь идет о заключении двухгодичного контракта. Понимаем, что, так как конкурсные процедуры у нас проходят только сейчас, сроки окончания [работ] будут переноситься с конца 2020 года на середину 2021 года как минимум", - сказала Алипова на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии.

Как отметила начальник управления, сейчас по вопросу реставрации Варваринской церкви проходят конкурсные процедуры, заказчиком выступает Северо-западная дирекция по ремонту, реконструкции и реставрации. Договор с подрядчиком планируется подписать не позднее конца августа, после чего работы возобновятся.

Сейчас сруб деревянного храма в разобранном состоянии находится в деревне Типиницы, куда его перенесли из деревни Яндомозеро, так как к объекту не могла подъехать техника. По словам депутата регионального заксобрания Евгения Беседного, местные жители сигнализируют, что сруб ничем не защищен и находится в открытом доступе, что может привести к краже его частей. Алипова напомнила, что управление неоднократно обращалось в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности двух предыдущих подрядчиков, которые не смогли в поставленные сроки справиться с запланированными работами, а также не произвели консервацию объекта. Однако на текущий момент требования ведомства не были поддержаны.

"Нами неоднократно направлялись обращения в органы полиции, чтобы привлечь виновных лиц за проведение работ, которые повлекли ухудшение состояния объекта культурного наследия. К сожалению, иски в отношении последней подрядной организации мы все проиграли. Одна из проблем, которая существует на уровне Российской Федерации, - это отсутствие единой методики по определению объема ущерба, нанесенного объекту культурного наследия. В этой связи суды чаще всего отклоняют подобные иски по охране памятников", - отметила Алипова, подчеркнув, что в отношении первого подрядчика управление возобновило работу по привлечению его к ответственности.

История реставрации церкви

Впервые конкурс на реставрацию Варваринской церкви был объявлен в 2015 году. Первый подрядчик успел до весенней распутицы разобрать храм, перевезти его основную часть из нежилой деревни Яндомозеро в деревню Типиницы. Фирма не приступила непосредственно к восстановительным работам, контракт с ней был расторгнут, а ход восстановления памятника культурного наследия раскритиковал Совет по культуре и искусству при президенте РФ.

Летом 2017 года контракт на реставрацию Варваринской церкви был заключен с ООО "ПГС II". Завершить реставрацию планировалось к ноябрю 2018 года. Новый подрядчик также не справился с работами, но, уходя с объекта, должен был провести консервацию храма, чтобы обезопасить оставленные под открытым небом бревна от последующего разрушения. Этого сделано не было, после чего Медвежьегорский районный суд оштрафовал "ПГС II" на 50 тыс. рублей за невыполнение в срок законного предписания регионального управления по охране объектов культурного наследия.

По данным Министерства культуры Карелии, Варваринская церковь построена в 1656 году, является одним из старейших шатровых храмов в Заонежье (Карелия), до начала реставрационных работ ее состояние оценивалось как аварийное.