АПИ предложило формировать угольные кластеры в ДФО за пределами городов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) выступило с инициативой формирования угольных кластеров за пределами населенных пунктов, включая перенос туда угольных портов. После проработки агентство направит инициативу в Минвостокразвития, говорится в сообщении пресс-службы АПИ.

"С целью улучшения экологической ситуации в городах Дальнего Востока рассматривается возможность формирования угольного кластера и переноса угольных портов за пределы населенных пунктов", - отмечается в пресс-релизе.

По словам главы агентства Леонида Петухова, сейчас эта идея прорабатывается специалистами АПИ. "В ближайшее время мы направим свои наработки в Минвостокразвития России", - приводят его слова в пресс-службе.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обсуждается, в частности, в Приморье уже несколько лет. В 2017 году она особенно обострилась в связи с ростом экспорта угля. Вопрос об этом поднял во время "Прямой линии" с президентом РФ житель Находки. В местном порту сейчас работает несколько перегрузочных терминалов.