На замену 2 км трамвайных путей во Владикавказе выделено в этом году 70 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Владикавказа выделят в текущем году 70 млн рублей на замену на самой длинной улице трамвайных путей протяженностью 2 км. Об этом сообщается на сайте администрации местного самоуправления города.

"На самой длинной улице Владикавказа - проспекте Коста на участке от улицы Х. Мамсурова до улицы Пашковского - началась замена трамвайных путей. На указанном отрезке автомагистрали планируется полностью обновить трамвайные рельсы и межрельсовое полотно, - говорится в сообщении. - Всего на замену рельс протяженностью 2 км в текущем году выделено 70 млн рублей".

Всего изношенность путей на этом участке составляла 80%. Сейчас уже ведется подготовка основания к укладке нового железнодорожного полотна.

"Уже почти год эксплуатируется полотно, которое было заменено в прошлом году. Наблюдение за состоянием дороги проводилось в течение всего года. Никаких изменений не зафиксировано, то есть, как показало время, работа проведена качественно. В текущем году продолжаем замену на одной из самых знаковых улиц города, завершить планируем до 1 октября", - цитирует пресс-служба главу администрации местного самоуправления города Бориса Албегова.

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.