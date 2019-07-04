Жители Северобайкальска отмечают 45-летие начала масштабного строительства БАМа

УЛАН-УДЭ, 4 июля. /ТАСС/. Жители Северобайкальска в Бурятии празднуют 45-летия начала масштабного строительства основного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ), вошедшего в историю как всесоюзная ударная комсомольская стройка. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела культура администрации города Северобайкальска Светлана Зубарева.

"Сегодня у нас большой праздник, отмечаем 45-летие начала строительства БАМа. Запланирована большая концертная программа, ждем прибытия спецпоезда Улан-Удэ - Иркутск - Северобайкальск - Тында, который останавливается на всех "бамовских" станциях, в нем едут почетные гости, в том числе ветераны "стройки века" из разных городов", - сообщила Зубарева.

Она рассказала, что для почетных гостей запланирован не только концерт, но и экскурсии по Северобайкальску. "На автобусах с экскурсоводами ветераны БАМа, которые уже не живут у нас, смогут посмотреть, как изменился город, проехаться по тем местам, где они раньше жили и трудились", - сказала собеседница.

На центральной площади состоится торжественный митинг, специально на праздник прибыли артисты Бурятского театра оперы и балета, творческие коллективы РЖД. "Завершатся торжества в Северобайкальске ближе к ночи большим салютом, который продлится около 20 минут, это будет очень красочное зрелище", - сказала Зубарева.

Как отметили в пресс-службе правительства Бурятии, сейчас магистраль переживает второе рождение: строится еще один путь в районе Таксимо, планируется проложить второй Северомуйский тоннель. "К 2024 году пропускная способность БАМа должна вырасти в полтора раза, что, конечно же, привлечет сюда новых молодых специалистов, которые будут развивать север Бурятии", - отметили в пресс-службе.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Хотя строительство магистрали началось еще в конце 1930-х годов, основные работы развернулись в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Из более чем 3 тыс. км БАМа шестая часть приходится на бурятский участок - во время строительства он считался самым трудным, в него вложено более трети всех расходов на прокладку БАМа. Восемь тоннелей, "ключей от БАМа", пробивались на территории Бурятии, среди них семикилометровый Байкальский и 15-километровый Северомуйский подземные коридоры.