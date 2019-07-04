Башкирия направит на развитие пчеловодства более 1 млрд рублей

УФА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Башкирии намерены направить на развитие пчеловодства более 1 млрд рублей, программа рассчитана до 2030 года, говорится в распространенном в четверг пресс-службой Минсельхоза республики сообщении.

"Башкирия планирует направить на развитие пчеловодства 1,101 млрд рублей, соответствующая комплексная программа на 2019-2030 годы размещена на официальном портале региональной правовой информации. Целями программы является рост объема производства товарного меда за счет создания крупных специализированных пчеловодческих хозяйств, сохранение генотипа башкирской популяции среднерусской породы пчел, популяризация бренда "Башкирский мед", - говорится в сообщении.

По данным министерства, на начало 2019 года в республике насчитывалось более 325 тыс. пчелиных семей, по итогам 2018 года произведено свыше 12 тыс. тонн меда. Программа предусматривает увеличение количества пчел в регионе в четыре раза - до 1,347 млн, добавили в пресс-службе. Для этого государство планирует возмещать часть затрат пчеловодов и хозяйств на приобретение сельхозтехники, принять меры по сохранению генотипа пчелы, стимулировать научные исследования в сфере пчеловодства и апитерапии.

Башкирия производит 7,7% товарного меда России, экспортируя 400 тонн продукции за рубеж. Башкирский мед и продукты на его основе поставляются в Европу, США, Японию, в страны Ближнего Востока и СНГ. В основном в республике мед производят диким, бортевым, колодным и рамочным способами.