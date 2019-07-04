Власти Адыгеи разработают дорожную карту для стимулирования развития региона

МАЙКОП, 4 июля. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, назначенный Дмитрием Медведевым куратором Адыгеи, поручил руководству республики в течение месяца представить дорожную карту по улучшению социально-экономического развития республики, сообщила в четверг пресс-служба главы Адыгеи.

Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами обязанности кураторства ряда российских регионов. Речь идет о десяти регионах, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

"Сегодня в Москве в рамках встречи Мурата Кумпилова с куратором Адыгеи от правительства РФ Дмитрием Патрушевым министр сельского хозяйства России поручил в течение месяца разработать и представить дорожную карту, которая будет содержать перечень инициатив и мероприятий по стимулированию социально-экономического развития республики", - говорится в сообщении пресс-службы главы.

Участники встречи рассмотрели ситуацию в различных отраслях экономики, обозначили существующие проблемы и наметили пути их решения. Инициативы региона будут изучены Патрушевым, при этом для выработки экспертных решений будет проведен анализ ситуации на месте, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что глава Адыгеи назвал институт кураторства мощным проводником федеральных инициатив.

Больше всего регионов для кураторства досталось министру экономического развития Максиму Орешкину (республики Алтай, Карелия и Тува), первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов будет курировать Курганскую область, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - Адыгею, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев - Марий Эл, министр труда Максим Топилин - Алтайский край.