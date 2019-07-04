Памятник жертвам теракта в Беслане планируют установить в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Российский союз молодежи (РСМ) предложил установить памятник жертвам трагедии в Беслане, сообщила на встрече с молодежью Северного Кавказа в четверг представитель РСМ Марина Вильева. Полпред президента в СКФО Александр Матовников идею поддержал.

"Поступила такая инициатива от Российского союза молодежи, от наших активистов, местными властями уже поддержана, разработать и установить памятник жертвам теракта в Беслане. Это будет парта, на которой будет лежать тетрадь, пробитая пулями, каска альфовца, бутылка с водой, игрушка. Сзади на трех металлических нитках будут шары-плафоны, которые ночью будут гореть. Есть предложение установить его в Пятигорске", - сказала Вильева.

В свою очередь Матовников поддержал данную инициативу и сказал, что возьмет создание памятника на контроль. "Нужно, чтобы помнили о трагедиях, чтобы они не повторялись, чтобы люди не жили в иллюзиях. Можно делать [возводить памятник], мы поддержим. В этом ничего страшного нет, следующие поколения должны помнить, что это [теракты] было, и сделать так, чтобы этого не повторилось", - добавил полпред.

Первого сентября 2004 года в Беслане во время торжественной линейки в школе № 1 боевики захватили более 1100 учащихся, их родственников и учителей. Террористы удерживали заложников в заминированном здании школы. Второго сентября после переговоров с экс-президентом Ингушетии Русланом Аушевым бандиты отпустили около 25 женщин и детей.

Третьего сентября в ходе штурма большинство заложников освободили. Погибли, по разным данным, от 332 до 335 человек, в том числе 186 детей, десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ РФ, два сотрудника МЧС и 15 сотрудников милиции.

В 2004 году генерал-майор Александр Матовников принимал участие в спецоперации по освобождению заложников в школе №1 Беслана и дальнейшем расследовании теракта.