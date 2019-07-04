Участники "Машук-2019" в Пятигорске смогут получить работу после форума

ПЯТИГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Встречи с потенциальными работодателями пройдут в рамках молодежного форума "Машук-2019", который состоится в Пятигорске с 9 по 30 августа с участием 3 тыс. делегатов. Самые способные участники форума смогут получить работу, сообщил на встрече с молодежью Северного Кавказа в четверг директор форума Дмитрий Донецкий.

"Программа будет максимально практикоориентирована. Это предполагает участие в образовательной программе работодателей, которые будут давать [участникам форума] решение производственных задач. Участники форума получат теорию, поймут, где ее можно применить, и в последующем тем, кто сюда приедет, наши работодатели, возможно, предложат работу", - сказал Донецкий.

В частности, по его словам, компания "МРСК Северного Кавказа" пообещала по итогам форума трудоустроить 10 его участников. "Образовательную программу будут вести одни из самых крутых экспертов, тренеров со всей России, мы очень долго подбираем их состав и делаем так, чтобы это было максимально полезно тем людям, которые приедут на форум", - добавил директор "Машук-2019".

Представитель Федерального агентства по делам национальностей Анна Полежаева сообщила, что впервые в этом году на форуме будут работать школы программирования и ораторского искусства. "В рамках первой смены мы запустим школу программирования, она будет давать сертификаты, это проект наших друзей - Московского Кавказского клуба. Также у нас будет школа ораторского искусства, которая будет давать определенный, четкий, конкретный, программный курс. Помимо этого в ежедневном режиме будет образовательная программа", - сказала Полежаева.

На форуме также будут проходить тематические мероприятия. "В рамках программы "Машука" будут специальные дни: день спорта, день театра - и этот профильный день дает возможность максимально укрепить программу спикерами высочайшей компетенции в этих сферах. Впервые будет день экологии, участие в котором примет министр экологии РФ, это их повестка", - сказала Полежаева.

"Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. Президент Владимир Путин 15 августа посетил форум и дал ему положительную оценку.