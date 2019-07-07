Глава Приморья обратился к правительству РФ с просьбой о господдержке обманутых дольщиков

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к российскому правительству с просьбой оказать государственную поддержку для решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба краевой администрации.

"С учетом масштабов, конечно, собственных средств на эти цели не хватает, поэтому мы обратились к председателю правительства РФ [Дмитрию Медведеву] с просьбой включить нас в план софинансирования из федерального бюджета в рамках госпрограммы", - привела пресс-служба слова Кожемяко по итогам встречи с премьер-министром.

От действий недобросовестных застройщиков в регионе пострадали около 3,5 тыс. семей. По каждому недостроенному дому составлена дорожная карта, принят краевой закон о пострадавших гражданах, образован фонд поддержки дольщиков. Получение помощи из федерального бюджета в нынешнем году позволит властям решить вопросы достройки и сдать некоторые объекты уже в 2020-2021 годах. Это даст возможность обеспечить жильем более 500 семей и снимет социальную напряженность, считает губернатор.

Фонд поддержки обманутых дольщиков был создан в Приморье в апреле, его главная задача - в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов. На эти цели в краевом бюджете только на 2019 год предусмотрели 750 млн рублей. Запуск нового механизма позволит в ближайшие два года достроить восемь домов в Артеме и четыре - во Владивостоке.