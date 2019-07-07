Потомки аланов из девяти стран познакомятся с культурой и языком предков в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 июля. /ТАСС/. Летний культурно-образовательный курс для соотечественников, проживающих за рубежом, "Этнолагерь-2019" пройдет в Северной Осетии, в республику приедут потомки аланов из девяти стран, в том числе Грузии, Ирландии, Турции, Сирии. Об этом ТАСС сообщил министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуциев.

Первый поток "Этнолагеря" запланирован с 29 июля по 4 августа, второй поток пройдет с 5 по 11 августа.

"Свое участие в "Этнолагере" уже подтвердили 48 представителей осетинской молодежи, проживающей в разных странах и городах России. В частности, в республику прибудут восемь жителей Грузии, по одному человеку из Ирландии, Германии, шесть человек из Санкт-Петербурга и Казахстана, по двое - из Франции и Азербайджана, девять - из Турции, трое - из Сирии, четверо - из Таджикистана. Также участниками этнолагеря станут молодые люди из Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа", - сказал министр.

Участники курса смогут окунуться в языковую и культурную среду своего этноса. Для них запланированы ознакомительные экскурсии по Северной Осетии, посещение музеев, достопримечательностей республики, мастер-классы по выпечке пирогов, по вокалу, национальному танцу. Также они смогут посетить Республику Южная Осетия.

Осетины - единственный народ Северного Кавказа, говорящий на индоевропейском языке - потомке языка скифов, сарматов и аланов.

"Этнолагерь" - летний культурно-образовательный курс для осетинской молодежи, живущей за пределами региона. Реализуется он в рамках подпрограммы "Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и развитие гуманитарных связей Республики Северная Осетия - Алания" госпрограммы республики "Развитие межнациональных отношений" на 2014-2018 годы. Целью этого курса - приобщение осетинской молодежи к традициям и культуре ее народа. Впервые мероприятие прошло в республике в 2015 году.