Экологический взвод Севфлота выполнил на треть годовой план по очистке острова Котельный

МУРМАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота подготовили к отправке с арктического острова Котельный для последующей утилизации первые в этом сезоне работ 100 т металлолома. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы флота.

"Экологический взвод Северного флота на острове Котельный архипелага Новосибирские острова собрал, спрессовал и подготовил к отправке на материк около 100 т металлолома", - сообщили на флоте.

Экологическое подразделение приступило к работам в середине июня. Всего за летний период 2019 года с острова планируется вывезти более 300 т лома.

Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3300 т металлолома.

Большая часть экологического мусора - это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем тонкостенных бочек уменьшается в десять раз, а тяжелых, толстостенных - в три-четыре раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры.