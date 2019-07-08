Власти Севастополя оценят состояние бомбоубежищ города и возможность их восстановления

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует провести инвентаризацию и анализ состояния бомбоубежищ, защитных сооружений и укрытий двойного назначения, сообщил в понедельник на аппаратном совещании правительства замгубернатора Владимир Татарчук.

"Защитные сооружения, бомбоубежища и радиационные укрытия двойного назначения спроектированы и построены для эксплуатации в мирное и военное время. Помещения нужно рационально использовать, не снижая их защитных свойств и готовности к приему укрываемых. Инвентаризация сооружений, анализ их состояния позволяет принять меры для обеспечения сохранности этих объектов, их использования и поддержания в готовности", - сказал Татарчук. Он отметил, что, вопреки устоявшемуся мнению, "фонд защитных сооружений, унаследованных от Советского Союза, не является избыточным".

Научный руководитель музея "Подземный Севастополь", созданного в одном из крупнейших укрытий города, кандидат исторических наук Алексей Тихонов рассказал, что точного количества таких сооружений в городе не знает никто. "Сразу после Великой Отечественной войны было принято решение делать полную подземную инфраструктуру города, и когда застраивали центральный район (практически полностью разрушенный во время войны и отстроенный заново как единый ансамбль), свое убежище было у каждого дома. Они больше похожи на подвалы-бункеры, и таких было несколько сотен. Также есть около десятка больших стратегических убежищ, которые строились в расчете на защиту от последствий использования ядерного оружия", - отметил он.

Тихонов добавил, что есть также ряд ведомственных укрытий. Например, одно из убежищ для сотрудников Севастопольского морского завода была организовано прямо под Малаховым курганом - историческим местом, где проходили бои за город и при Первой обороне во время Крымской войны, и при Второй обороне - во время Великой Отечественной войны. Одно из крупнейших укрытий в центре города выполняет функции резервного госпиталя и находится в ведении городской больницы №1.

При этом музеефицированы всего два комплекса. "Подземный Севастополь" создан в укрытии С-2 под центральным холмом города, здесь находится центр управления городом на случай ядерной атаки и собственные системы жизнеобеспечения. В случае реальной опасности укрытие будет действовать по прямому назначению, а в мирное время работает как музей, в который открыт доступ посетителям. Кроме того, в Балаклаве в тоннелях бывшего укрытия для подводных лодок создан Военно-исторический музей фортификационных сооружений.

По словам Тихонова, опыт создателей музея "Подземный Севастополь" показывает, что на приведение в порядок каждого такого объекта необходимо около 7 млн рублей. Для модернизации инфраструктуры нужно гораздо больше средств - необходимое оборудование стоит очень дорого.