Беглов: слив стоков в реку Новая в Санкт-Петербурге прекращен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей поездки в понедельник в Кировский район сообщил о том, что слив стоков в реку Новая прекращен, а в перспективе водный объект будет восстановлен.

Весной 2018 года в реке Новая отмечалось изменение в цвете воды - она приобрела сине-зеленый оттенок, жители ближайших районов жаловались на резкий запах. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу установил, что нормативы вредных веществ в водах реки превышены в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз. Ведомство обвинило в загрязнении реки аэропорт Пулково, который сливал стоки после обработки самолетов противообледенительными реагентами в реку.

"Даны указания и "Водоканалу", и организации для того, чтобы организовать временный слив поверхностных вод в канализацию. …Слив полностью прекращен, он должен идти во временную канализацию. …Конечно же, уже надо строить свои какие-то сооружения для того, чтобы больше таких безобразий не было. Это касается не только реки Новой", - сказал Беглов.

По данным пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга, работы по оценке степени загрязнения реки Новая с последующей разработкой мероприятий по оздоровлению водного объекта должны быть выполнены до первого декабря 2019 года.

Государственный контракт на оказание соответствующих услуг был заключен между комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и ФГБОУВО "Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена" в ноябре 2018 года. По состоянию на 2 июля 2019 года были выполнены два из четырех циклов исследований воды реки и ее притоков по гидрохимическим показателям, донных отложений по геохимическим показателям с выявлением приоритетных загрязняющих веществ, а также биологических исследований реки.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор оценил ущерб экологии от деятельности аэропорта в 162 млн рублей и подал иск в арбитражный суд с требованием взыскать эти средства с управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы", судебное заседание суда по иску перенесено на 10 июля.