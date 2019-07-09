Дальневосточная субсидия позволит властям создать в Чите автобусный парк

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края заключили государственные контракты на покупку 42 автобусов, которые поступят до конца года в Читу благодаря полученной регионом дальневосточной субсидии. Это позволит создать в городе краевой автобусный парк, сообщили ТАСС в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Благодаря дальневосточной субсидии за два года планируется приобрести 77 автобусов, которые будут обслуживать жителей Читы. Это позволит властям создать в городе собственный автобусный парк, контролировать работу которого будет отдельное учреждение", - сказали в ведомстве.

Как уточнила журналистам начальник отдела транспорта регионального Минстроя Ирина Воронина, все торги состоялись, государственные контракты на приобретение в этом году 42 автобусов заключены. "Первые автобусы поступят в Читу в августе - это шесть автобусов ПАЗ "Вектор Next" с низким полом для доступа лиц с ограниченными возможностями. Эти автобусы рассчитаны на 52 пассажиров, они будут обслуживать пригородные микрорайоны КСК и ГРЭС", - сказала Воронина на брифинге в министерстве.

Следующие десять автобусов поступят в Читу в сентябре-октябре, а оставшиеся 26 - до конца ноября. Их вместимость будет составлять от 64 до 90 человек.

Воронина отметила, что во время торгов по покупке автобусов властям удалось сэкономить 12 млн рублей, которые планируется потратить на покупку семи микроавтобусов "Газель" для районов Забайкальского края.

В 2020 году, по словам представителей краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, за счет средств дальневосточной субсидии планируется приобрести оставшиеся 35 автобусов.

Автобусы для экологии

Покупка автобусов таких необходима Чите для улучшения экологической ситуации. Автомобильные выхлопы являются одной из существенных проблем в городе, расположенном во впадине между Яблоновым хребтом и хребтом Черского: в зимние месяцы здесь стоит безветренная погода, и выхлопы не выдуваются.

В 2017 и 2018 годах Минприроды РФ и Генпрокуратура России включали Читу в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В отличие от большинства городов, которые попали в эти списки, Чита не является крупным промышленным центром. Указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" Чита вошла в число 12 городов, где должны быть снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.