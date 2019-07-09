Меню Арктики будет разработано на фестивале в Териберке

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Ведущие шеф-повара России на V Арктическом фестивале "Териберка" 13-14 июля разработают уникальное арктическое меню. Как сообщила во вторник ТАСС один из организаторов фестиваля Светлана Солдатова, это меню будет передано в рестораны и кафе Мурманской области и станет гастрономической визитной карточной Мурманской области. "На фестивале разработают меню, в том числе с новыми уникальными блюдами, которое в дальнейшем позволит приезжающим в Мурманскую область туристам знакомиться с арктической кухней", - сказала Солдатова. Арктика на вкус

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Фестиваль в селе Териберка на берегу Баренцева моря пройдет уже в пятый раз. Он традиционно собирает тысячи любителей музыки, экстремального спорта, гурманов, специалистов по развитию территорий и просто туристов из разных регионов и из-за рубежа, в том числе стран Скандинавии и Юго-Восточной Азии. Фестиваль проходит одновременно на нескольких площадках, в этом году число площадок превысит десять. Гастрономическое направление в нынешнем году станет одним из главных, так как фестиваль впервые проводится в рамках федерального проекта "Гастрономическая карта России". Если раньше здесь гостей ждали просто кафе под открытым небом, то в этом году запланирована целая серия гастрономических мероприятий: мастер-классы, дегустации, дискуссионная площадка по проблемам развития гастрономического туризма. Также состоится проект "Лаборатория арктической кухни", на который приедут именитые шеф-повара ряда известных ресторанов России. "Специалисты обсудят, каким должен быть гастрономический бренд Кольского Заполярья, который сможет привлекать туристов и поможет им погружаться в атмосферу Арктики", - рассказала Солдатова. На фестивале будут работать около десяти ресторанов на колесах. При выборе продуктов упор будет сделан, конечно же, на дары моря и северные грибы и ягоды. Так, за время существования фестиваля туристам уже предлагались такие уникальные блюда как мороженое из морских водорослей, поморская уха, выпечка с ягелем, салат из фукуса (морского винограда) и другие. Тень "Левиафана"

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