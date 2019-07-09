Меню Арктики будет разработано на фестивале в Териберке

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Ведущие шеф-повара России на V Арктическом фестивале "Териберка" 13-14 июля разработают уникальное арктическое меню. Как сообщила во вторник ТАСС один из организаторов фестиваля Светлана Солдатова, это меню будет передано в рестораны и кафе Мурманской области и станет гастрономической визитной карточной Мурманской области.
"На фестивале разработают меню, в том числе с новыми уникальными блюдами, которое в дальнейшем позволит приезжающим в Мурманскую область туристам знакомиться с арктической кухней", - сказала Солдатова.
Арктика на вкус
Фестиваль в селе Териберка на берегу Баренцева моря пройдет уже в пятый раз. Он традиционно собирает тысячи любителей музыки, экстремального спорта, гурманов, специалистов по развитию территорий и просто туристов из разных регионов и из-за рубежа, в том числе стран Скандинавии и Юго-Восточной Азии. Фестиваль проходит одновременно на нескольких площадках, в этом году число площадок превысит десять.
Гастрономическое направление в нынешнем году станет одним из главных, так как фестиваль впервые проводится в рамках федерального проекта "Гастрономическая карта России". Если раньше здесь гостей ждали просто кафе под открытым небом, то в этом году запланирована целая серия гастрономических мероприятий: мастер-классы, дегустации, дискуссионная площадка по проблемам развития гастрономического туризма. Также состоится проект "Лаборатория арктической кухни", на который приедут именитые шеф-повара ряда известных ресторанов России. "Специалисты обсудят, каким должен быть гастрономический бренд Кольского Заполярья, который сможет привлекать туристов и поможет им погружаться в атмосферу Арктики", - рассказала Солдатова.
На фестивале будут работать около десяти ресторанов на колесах. При выборе продуктов упор будет сделан, конечно же, на дары моря и северные грибы и ягоды. Так, за время существования фестиваля туристам уже предлагались такие уникальные блюда как мороженое из морских водорослей, поморская уха, выпечка с ягелем, салат из фукуса (морского винограда) и другие.
Тень "Левиафана"
Еще одной новой и важной площадкой фестиваля станет кинематографическая. Это вполне ожидаемо и логично, поскольку популярность Териберке среди туристов принесло именно кино. Поселок стал известен по всей России и за рубежом после выхода снимавшегося здесь номинанта на "Оскар" - фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Хотя в картине Териберка предстает как символ разрухи и безнадежности, потрясающие арктические пейзажи из киноленты притянули сюда тысячи путешественников со всего мира, что дало начало фестивалю.
Организаторы нынешнего фестиваля пригласили в Териберку многих известных режиссеров. Заинтересованность в визите высказал и Андрей Звягинцев, но из-за напряженного графика съемок буквально за неделю до начала он отказался от поездки.
Тем не менее, кинопрограмма будет очень насыщенной. Зрителей ждут лучшие документальные и художественные фильмы кинофестиваля "Северный характер" российских и норвежских режиссеров, мультфильмы. В частности, будет показан фильм "24 снега" о коневоде из Якутии, живущем и работающем там, где ежегодно фиксируются рекордно низкие температуры воздуха. Специальный гость площадки - искусствовед и продюсер Марина Южанинова, директор международного Кочующего северного кинофестиваля в Москве.
Помимо показов, состоятся обсуждения и дискуссии. "Мы решили не ограничиваться демонстрацией фильмов, а поговорит о влиянии кинематографа на развитие территорий, туристического потенциала", - рассказала Солдатова.
Поморская электроника
Традиционно фестиваль в Териберке соберет и любителей музыки. Концерты пройдут сразу на двух сценах. Одна будет посвящена традиционному року и экспериментальным проектам. На ней выступят известные российские группы "Ундервуд" и "Кирпичи", их коллеги по творческому цеху из региона и Норвегии, всего около 30 исполнителей. А главной изюминкой станет совместное выступление териберского поморского хора и электронного проекта Palett. Вторая площадка будет полностью отдана под современную электронную музыку.
Как и на прежних фестивалях, в этом году в Териберку приедут специалисты по событийному туризму, представители бизнеса. Они обсудят, как развивать такие уникальные территории, сохраняя их идентичность и одновременно создавая условия для туристов. Очередной шаг к этому будет сделан непосредственно на фестивале. Впервые на побережье будут созданы фотозоны, где каждый желающий сможет сделать снимок в окружении символов Арктики на фоне красивых северных пейзажей. "Фотозон будет создано сразу несколько, их предложили разные партнеры фестиваля", - рассказала Светлана Солдатова.
Спортивная площадка фестиваля предложит водные виды спорта, а также не имеющий аналогов "чемпионат по переноске жен". Гостей также ждут выставки дизайнеров, художников, ювелиров, скорняков, флористов и мастеров других творческих направлений, перфоманс с показом арктической одежды дизайнеров Мурманского арктического государственного университета, лекции и дискуссии по разным темам.
Организатором фестиваля выступает правительство Мурманской области при поддержке мурманской телекомпании "ТВ-21" и проекта "Гастрономическая карта России".
Село Териберка расположено в 150 км от Мурманска, на берегу Баренцева моря, здесь проживают около 1000 человек. Первые русские поселенцы в этом месте появились еще в 16 веке. Здесь в начале 20 века была установлена первая в регионе метеостанция. Свое основное развитие село получило как рыболовецкая база, где был развит акулий и тресковый промыслы, имелись цеха рыбопереработки.