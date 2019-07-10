Крыловский центр поможет испытывать технику для добычи полезных ископаемых на Новой Земле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Ледовый бассейн Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) активно используется для проведения испытаний платформ, предназначенных для работы в районе архипелага Новая Земля. Об этом ТАСС сообщил в среду на Международном военно-морском салоне научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин.

"Сейчас очень большое внимание уделяется проблеме добычи полезных ископаемых на Новой Земле. Разрабатывается целая программа. Мы считаем, что основу таких комплексов по добыче и переработке полезных ископаемых должны составить плавучие сооружения - плавучие заводы, мощности по переработке, по обогащению. Все они будут работать в условиях ледовой нагрузки. Поэтому испытывается и это. Так что наш ледовый бассейн загружен очень серьезно", - отметил ученый.

По его оценке, сегодня ледовый бассейн центра является наиболее востребованным. "Это объяснимо и понятно. Это и строительство серии ледоколов, это и добыча на шельфах углеводородного сырья и так далее. На сегодня без таких испытаний, которые мы проводим у себя в ледовом бассейне, не обойтись", - отметил он.

Руководитель КГНЦ добавил, что сейчас в Центр по вопросам испытаний приходят заявки и от зарубежных государств, "причем даже тех, которые не имеют никакого отношения к Арктике".

Работа в интересах ВМФ России

Половинкин отметил, что сейчас в ледовом бассейне проводится весь набор испытаний. "Чтобы защищать Север, группировка ВМФ должна иметь в своем составе сторожевые корабли ледового класса. И вот такие корабли уже начали строить на "Адмиралтейских верфях", - констатировал Половинкин.

"Это мудрое и правильное решение ВМФ и руководства страны о том, что в группировке Северного флота должны быть корабли, которые могли бы защитить и обеспечить безопасность и транспортной логистики Северного морского пути, и районов добычи полезных ископаемых", - отметил он.

Испытания

Половинкин подчеркнул, что в бассейне КГНЦ испытывается не только ледопроходимость ледоколов либо судов ледокольного типа. "Мы также испытываем сооружения по добыче [полезных ископаемых], как они себя будут вести, ледовые нагрузки, каким образом нужно делать их конструкции, независимо от того, какие они - погружаемые, полупогружаемые. Все они проходят у нас испытания. Испытываются также причальные сооружения, гидросооружения", - сообщил Половинкин.

Руководитель центра отметил, что параллельно идет разработка фундаментальных вопросов, касающихся прочности и структуры льда. "Меняется климат, меняются условия, температура, структура льда. Поэтому мы создали ряд исследовательских установок для проведения фундаментальных исследований", - пояснил Половинкин.

"Сейчас строится ледокол "Лидер". Мы надеемся, что он при толщине льда больше 2,5 метра должен идти со скоростью до 12 узлов. Причем с очень широким проходом. Потому что афрамаксы (тип танкера - прим. ТАСС), которые строят для перевозки СПГ [сжиженный природный газ], имеют ширину до 52 метров. Значит, должно быть средство, способное обеспечить канал такой ширины", - пояснил он.

По словам главы КГНЦ, ширина "Лидера" составит 47,5 метров. В настоящий момент необходимо отрабатывать технологии прокладки таких каналов.