Дети из многодетных семей и инвалиды обучатся навыкам скаутов в лагере в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Учебно-тренировочный детский лагерь "Аланские скауты" откроется в горах Северной Осетии в августе на средства президентского гранта в размере 497 тыс. рублей. Воспитанниками станут около 100 детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, а также дети-инвалиды, которых обучат оказанию первой медицинской помощи и альпинистскому мастерству, сообщили ТАСС организаторы - благотворительный фонд социальной поддержки населения "Успение".

"Детский лагерь "Аланские скауты" пройдет в несколько этапов до конца года на базе учебно-тренировочного центра "Цей" и центра реабилитации для детей и семей "Аланский очаг" в селении Бирагзанг. Первый заезд ребят будет в августе. Всего планируется охватить 100 детей двух возрастных категорий - от 8 до 14 лет и от 14 и старше", - сказал представитель фонда.

Воспитанников лагеря обучат альпинистскому мастерству, оказанию первой медицинской помощи, проведению поисково-спасательных работ, завязыванию морских узлов. Будут проводиться спортивные состязания, эколого-туристические походы, историко-этнические мероприятия.

С ребятами будут работать психологи, учителя, сотрудники МВД и подразделений специального назначения, специалисты в области истории, экологии, археологии и представители Российского союза спасателей.

"Мы надеемся, что лагерь поможет нашим ребятам повысить уверенность в себе, укрепиться против негативного влияния улицы. У них появятся новые знания о мире, родном крае", - отметили в фонде.

Благотворительный фонд социальной поддержки населения "Успение" в Северной Осетии был создан 6 мая 1999 года. Основной целью его работы является содействие решению проблем семейного неблагополучия, благотворительная помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и не имеющими возможности справиться со своей бедой в одиночку.