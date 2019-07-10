В Ингушетии запустят конкурс по трудоустройству молодежи в Минприроды региона

МАГАС, 10 июля. /ТАСС/. Экологический телепроект-конкурс запустят в Ингушетии на национальном канале, трое победителей после прохождения пяти сложных испытаний будут трудоустроены в региональное Минприроды, сообщил ТАСС министр природных ресурсов Ингушетии Магомед Бабхоев.

"Суть проекта заключается в том, что мы предложим тем, кто хотел бы работать в нашем ведомстве, поучаствовать в телепроекте с пятью испытаниями. Концепция конкурса сформулирована, прохождение испытаний участниками мы будем транслировать по национальному телеканалу "Ингушетия" в рамках телепрограммы, мы со съемочной группой на данном этапе прорабатываем исполнение проекта. Трое его финалистов и станут нашими коллегами, а всех участников мы поощрим призами", - сказал Бабхоев.

По его словам, на местном телеканале будет запущен анонс с условиями участия, после подачи заявки целевая группа конкурсантов начнет проходить испытания на выносливость и эрудированность.

"Всего, конкурсантам предстоит пройти пять испытаний на знание в области лесной отрасли, умение собирать экологических единомышленников, провести субботники, будет испытание на выносливость из серии найти незаконную вырубку леса и предотвратить вывоз леса, переправа через реку, испытание на эрудированность - знание природоохранного законодательства и т. д. Уверен, такой формат подбора кадров привлечет к нашей работе по защите окружающей среды больше внимания, а наше ведомство пополнится теми, кто действительно переживает за экологию", - добавил министр.

Курировать проект будет созданный при министерстве молодежный экологический совет, в обязанности которого входит организация и проведение экологических акций и мероприятий, экопросвещение населения и пропаганда бережного отношения к природе.