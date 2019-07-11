Военные инженеры расчистили заваленную дорогу на юге Камчатки

ТАСС, 11 июля. Военные инженеры на Камчатке расчистили участок дороги между Вилючинском и бухтой Богатыревка, перекрытый из-за обвала скалы. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

"Военные инженеры Войск и сил на Северо-Востоке России полностью устранили последствия обвала горной породы, заблокировавшей участок дороги Вилючинск - бухта Богатыревка. Ранее, во время сильных дождей на Камчатке произошел обвал скалы, фрагменты которой на протяжении 400 м засыпали важную транспортную артерию. Объем сошедшей породы, по уточненной оценке, составлял более 800 куб. м, отдельные куски породы имели вес от 50 до 200 т. Работы продолжались более трех недель и осложнялись сильными осадками", - рассказал Воскресенский.

Чтобы очистить дорогу, специалисты производили направленные управляемые взрывы. Всего они произвели более 170 подрывов, использовав для этого более 2 т взрывчатых веществ.

Бригады дорожной службы расчистили взорванную породу с помощью тяжелой инженерной техники и восстановили дорожное полотно. Масса перемещенной породы превысила 1,5 тыс. т.

Бухта Богатыревка находится в южной части Камчатки, примерно в 16 км от Вилючинска - закрытого административного территориального образования на берегах бухты Крашенинникова Авачинской губы. Вилючинск, население которого составляет почти 22 тыс. человек, расположен в 25 км от Петропавловска-Камчатского.