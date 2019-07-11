В Удмуртии в 2019 году реализуют 141 проект благодаря инициативному бюджетированию

ИЖЕВСК, 11 июля. /ТАСС/. Механизм инициативного бюджетирования позволит реализовать в Удмуртии 141 проект по благоустройству территорий, сообщил журналистам в четверг вице-премьер региона Анатолий Строков.

"В 2019 году принято решение инициировать, реализовывать и сделать ежегодным проект, который использует технологию инициативного бюджетирования. Жители выбирали голосованием те идеи проектов, которые наиболее важны и актуальны, а затем оформляли по ним конкурсные заявки. Таких заявок было подано 141. Каждая заявка оценена и имеет свое место в рейтинге. Участие приняли 25 муниципальных районов и пять городских округов", - рассказал Строков.

По его словам, в итоговых собраниях, на которых определялись приоритетные заявки, участвовали около 5,5 тыс. жителей республики, причем первоначально было выдвинуто 233 идеи по благоустройству территорий.

"Общий объем субсидий на реализацию выигравших проектов более 48 млн рублей, сами жители вносят около 7,5 млн рублей, спонсоры добавляют около 6,3 млн рублей, из бюджетов муниципальных образований на реализацию направят 13,6 млн. В среднем один проект будет стоить около 850 тыс. рублей", - сказал Строков.

Он также уточнил, что больше всего заявленных проектов относятся к ремонту дорог, созданию детских площадок, спортивных объектов и мест отдыха. "Принятие решений на основе мнения граждан, и здесь я хочу подчеркнуть, что именно на основе, а не просто с участием граждан, становится важнейшей частью развития местного самоуправления и у нас в Удмуртской республике и в Российской Федерации в целом", - добавил вице-премьер.

Инициативное бюджетирование - это совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии жителей в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств. Инициатива включает в себя также последующий контроль со стороны жителей за реализацией отобранных проектов.