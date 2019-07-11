Фонд защиты прав дольщиков появится на Ставрополье до конца месяца

СТАВРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Региональный Фонд защиты прав дольщиков на Ставрополье будет создан в июле. Об этом сообщил ТАСС начальник краевого Управления по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко.

"Принят закон о создании в Ставропольском крае Фонда защиты прав пострадавших граждан, в течение июля мы создадим сам фонд, практические проекты документов готовы, в ближайшее время мы направим их на утверждение", - сказал он.

Закон о создании Фонда защиты дольщиков в Ставропольском крае региональный парламент принял на заседании в четверг. Планируется, что региональный фонд при поддержке федерального поможет достроить проблемные дома, застройщики которых не выполнили свои обязательства.

Многолетнее ожидание

По словам Савченко, в списке обманутых дольщиков в крае порядка 1,8 тыс. граждан, 26 проблемных объектов, большинство в городах Кавказских Минеральных Вод. "В конце прошлого года проблемных объектов было семь (763 гражданина), но несколько застройщиков ушли в процедуру банкротства с крупными объектами, в связи с этим ситуация серьезно изменилась", - пояснил он.

К решению проблем дольщиков власти региона подключились несколько лет назад, с 2013 года в регионе были восстановлены права 3,2 тыс. человек, которые вложили свои деньги в строительство 19 домов.

Применяются различные способы решения проблемы. Например, дольщики одной из компаний в Ставрополе получили возможность вернуть свои деньги при заключении договоров уступки прав требования на жилые помещения Ипотечному инвестиционному агентству Ставропольского края. Часть проблемных объектов передали новым застройщикам. Летом 2019 года было возобновлено строительство нескольких домов в городах Кавказских Минеральных Вод. Руководителей недобросовестных компаний в регионе привлекают к ответственности, в том числе уголовной.

Проектное финансирование

Переход на проектное финансирование снижает риски для покупателей квартир, но осложняет передачу объектов новым компаниям. В этих условиях создание фонда позволит гарантированно завершить строительство.

"Мы сейчас плотно работаем с федеральным фондом, подтвердили готовность Ставропольского края к софинансированию. По каждому объекту будет определяться сумма, необходимая на завершение строительства. Еще весной мы вместе с представителями федерального фонда посчитали стоимость завершения строительства объектов, это миллиарды рублей, будем отрабатывать каждую цифру по каждому объекту", - сказал Савченко.

В краевом Стройжилнадзоре отмечают, что перед властями стоит задача не только помочь дольщикам, которые уже отдали свои деньги, но и предотвратить пополнение этого списка. В регионе создан реестр недобросовестных застройщиков, работает горячая линия. "Люди звонят, уточняют информацию даже в отношении крупных застройщиков перед покупкой квартиры - есть ли разрешение, все ли нормально на таком-то адресе. Сотни граждан получают соответствующую информацию", - отметил начальник управления.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов. Депутаты Госдумы в июне приняли закон, который предполагает создание региональных фондов по достройке проблемных объектов, а также закон о передаче страховщиками премий по страхованию застройщиков в Фонд дольщиков.