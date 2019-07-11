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"Петербургский метрополитен" направит до 85 млн рублей на ремонт станции "Новочеркасская"

Работы планируется завершить 23 декабря 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Петербургский метрополитен выделит до 85,5 млн рублей на капитальный ремонт станции "Новочеркасская" Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии городской подземки. Работы планируется завершить 23 декабря 2020 года, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

"Капитальный ремонт станции "Новочеркасская"с подплатформенными помещениями в части путевых стен. <...> Начальная (максимальная) цена договора: 85,5 млн рублей. <...> Начало работ: 23.12.2020", - говорится в конкурсной документации.

Станция "Новочеркасская" открыта в декабре 1985 года, до июля 1992 года носила название "Красногвардейская". В отделке стен вестибюля использован мрамор красных тонов. Над эскалаторным ходом расположен подсвеченный витраж "Побеждающая революция". Тематика художественного оформления станции посвящена борьбе Красной гвардии Петрограда за советскую власть.

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