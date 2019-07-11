Глава Пензенской области намерен помочь в восстановлении храма в Чемодановке

ТАСС, 11 июля. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал помочь восстановить храм в селе Чемодановка, где 13 июня в результате массовой драки был убит человек и несколько пострадали. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Вопрос о необходимости восстановления православного храма в Чемодановке задали губернатору жительница поселка Валентина Михалкина и местный батюшка во время личного приема граждан в приемной президента РФ в Пензе.

"Я обещал вам помочь решить проблему до конца года. То, что я обещал, я сделаю, переговорим с владыкой, обязательно найдем решение. Дело это благое, заниматься им надо всем миром", - цитирует пресс-служба Белозерцева.

Михалкина рассказала главе региона, что в селе все спокойно, а также сообщила, что следит за домом уехавших соседей-цыган.

Ранее губернатор заявил, что конфликт в Чемодановке 13 июня произошел на бытовой почве "между коренными местными жителями и цыганами". В результате массовой драки один человек погиб, четверо получили ранения. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Для установления причастности к происшествию в полицию были доставлены более 170 человек, 28 представителей цыганской общины задержаны, по решению суда они заключены под стражу.