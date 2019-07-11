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Модернизацию ливневой канализации в Петербурге начнут с Парашютной улицы

Врио губернатора города Александр Беглов добавил, что последние ливни выявили самые проблемные точки подтопления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют начать модернизацию системы городской канализации с Парашютной улицы , которая проходит в Выборгском и Приморском районе Петербурга. Всего необходимо проложить или реконструировать порядка 60 км сетей, сообщил врио губернатора города Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

В начале июля после обильных осадков в Санкт-Петербурге несколько улиц, подземных переходов и дворов оказались на короткое время подтоплены. Из разных районов города автомобилисты выкладывали в социальные сети фотографии и видео улиц, где вода на проезжей части мешала движению транспорта. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение модернизировать систему ливневой канализации в городе, поскольку действующие коммуникации не справляются с последствиями непогоды.

"Если говорить о Приморском районе, о Парашютной улице, она находится почти на 2 метра ниже других районов, там раньше не было застройки, а сегодня там хорошие асфальтированные дороги и площадки. Вся вода сливается в низину на Парашютную улицу. Мы подняли чертежи и увидели, что канализация проложена буквой "П", там три угла, и она не справляется. Мы сейчас приступили к проектированию и выпрямим эту канализацию, чтобы увеличить ее пропускную способность", - сказал Беглов. Всего, по его словам, в городе надо реконструировать или проложить порядка 60 км сетей.

Глава Петербурга добавил, что последние ливни выявили самые проблемные точки подтопления и сейчас власти разрабатывают программы, как их локализовать. Кроме того, врио губернатора дал поручение останавливать движение на улицах, где во время осадков возникают сильные подтопления, так как это небезопасно для людей.

Теги
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