Модернизацию ливневой канализации в Петербурге начнут с Парашютной улицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют начать модернизацию системы городской канализации с Парашютной улицы , которая проходит в Выборгском и Приморском районе Петербурга. Всего необходимо проложить или реконструировать порядка 60 км сетей, сообщил врио губернатора города Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

В начале июля после обильных осадков в Санкт-Петербурге несколько улиц, подземных переходов и дворов оказались на короткое время подтоплены. Из разных районов города автомобилисты выкладывали в социальные сети фотографии и видео улиц, где вода на проезжей части мешала движению транспорта. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение модернизировать систему ливневой канализации в городе, поскольку действующие коммуникации не справляются с последствиями непогоды.

"Если говорить о Приморском районе, о Парашютной улице, она находится почти на 2 метра ниже других районов, там раньше не было застройки, а сегодня там хорошие асфальтированные дороги и площадки. Вся вода сливается в низину на Парашютную улицу. Мы подняли чертежи и увидели, что канализация проложена буквой "П", там три угла, и она не справляется. Мы сейчас приступили к проектированию и выпрямим эту канализацию, чтобы увеличить ее пропускную способность", - сказал Беглов. Всего, по его словам, в городе надо реконструировать или проложить порядка 60 км сетей.

Глава Петербурга добавил, что последние ливни выявили самые проблемные точки подтопления и сейчас власти разрабатывают программы, как их локализовать. Кроме того, врио губернатора дал поручение останавливать движение на улицах, где во время осадков возникают сильные подтопления, так как это небезопасно для людей.