Врио главы Севастополя пообещал уладить конфликт с ремонтирующим бульвар подрядчиком

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал разобраться в ситуации с Матросским бульваром - улицей в историческом центре Севастополя, реконструкция которой была прекращена в прошлом году из-за конфликта властей и подрядчика, и заявил, что работы могут быть возобновлены.

Как сообщалось ранее, реконструкция бульвара проводится благотворительным фондом "35-я береговая батарея". Правительство Севастополя и бывший на тот момент губернатором Дмитрий Овсянников указывали на нарушения, допущенные при реконструкции: подрядчик предоставил не все документы, не согласовал проект и демонтировал находившиеся на территории здания, а также не соблюдал требования по работе около памятников. Власти собирались обратиться в правоохранительные органы, договор с подрядчиком был разорван с 24 ноября.

"Знаю об этой проблеме, в первоочередном порядке разберусь, что там происходит. Я думаю, что мы примем быстрое решение. Шанс точно есть", - сказал в пятницу Развожаев журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли шанс возобновить реконструкцию без соответствующего решения суда. Он назвал "безобразием" ситуацию, "когда процесс остановлен и ничего не происходит".

Он добавил, что с депутатом заксобрания, предпринимателем Алексеем Чалым, который, по данным местных СМИ, является основным благотворителем проекта и был одним из основных политических оппонентов ушедшего накануне в отставку губернатора Дмитрия Овсянникова, планирует "общаться нормально". "Я уже имел опыт общения, когда приезжал по делам ОНФ, очень интересный, полезный для меня разговор состоялся. Я понимаю, что человек живет городом, очень много для него делает, очень переживает", - уточнил Развожаев. Он отметил, что намерен прислушиваться к людям, "имеющим такой моральный авторитет" и учитывать их позицию в принятии собственных решений.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен 38-летний Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа. В пятницу прошло официальное представление Развожаева в Севастополе.

Как сообщалось ранее, ситуация вокруг бульвара стала причиной публичного конфликта между замгубернатора Ильей Пономаревым и Чалым. Чалый предложил оппоненту встретиться на площади Нахимова для проведения дебатов. Пономарев, в свою очередь, пригласил Чалого в телеэфир, однако последний в телестудию не пришел.