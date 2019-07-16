Десять храмов Пскова в списке ЮНЕСКО. Почему их обязательно надо увидеть?

Архитектурные жемчужины, мини-крепости и духовные защитники города — как только ни называют древние храмы Пскова. Столетиями они переживали пожары, осады и нашествия врагов, но все равно выжили

Даже после бомбежек времен Великой Отечественной, когда почти все гражданские здания были разрушены, посреди руин все так же величественно возвышались белокаменные красавцы, пусть и потрепанные, с поврежденными кровлями и стенами. Древние зодчие Сейчас в городе около 40 храмов, десять из них (то есть каждый четвертый) включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой — представители псковской архитектурной школы. Примерно восемь столетий назад наши предки создали свой уникальный стиль: объединили опыт зодчих Новгорода и Византии, возвели церкви, которые оказались непохожими друг на друга, превратив Псков фактически в музей под открытым небом. А некоторые говорят — это в первую очередь город-храм. И действительно, почти во всех летописях и древних документах говорится: Псков — дом Святой Троицы, или дом Бога. Даже в самом решении ЮНЕСКО региональные власти усмотрели чудесный промысел. На недавней встрече с журналистами вице-губернатор Вера Емельянова рассказала, что делегация до последнего момента не знала, на какую дату будет назначено голосование по псковской заявке. В итоге заседание провели 7 июля — в день всех псковских святых. Как говорится, необъяснимо, но факт. 1. Собор Святого пророка Иоанна Предтечи Это главный храм Иоанновского женского монастыря, построен более восьми столетий назад — в первой половине XII века! Один из первых каменных храмов средневекового Пскова, усыпальница псковских княгинь. Здесь покоятся святая Марфа — княгиня Мария Дмитриевна, внучка Александра Невского и супруга святого князя Довмонта-Тимофея, а также жена и сын князя Ярослава Стриги-Оболенского, который считается основателем Псково-Печерского монастыря — обители, известной сегодня на всю Россию.

Описание Собор Иоанна Предтечи © Алексей Семенов/ТАСС

"Здесь же покоятся и мощи основательницы монастыря св. Евпраксии, в миру Евфросиньи Рогволдовны, дочери польского князя, принявшей православие и ставшей Небесной покровительницей псковичей. Она была убита пасынком своего мужа, князя-предателя Ярослава. В Священном Предании говорится, что 18 мая 1243 года над ее гробом замироточила икона Спасителя. В память об этом событии 18 мая ежегодно совершалась особая служба Всемилостивому Спасу. И сейчас над гробом святой Княгини находится чудотворный образ Христа Спасителя", — пояснила помощник древлехранителя псковской епархии Людмила Громова. 2. Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор Древний собор Преображения Господня Мирожского монастыря — самая первая каменная церковь Пскова и единственный храм византийского типа, он построен в те времена, когда только зарождалось христианство. Это единственное место в России, где лучше всего сохранились уникальные домонгольские фрески. Над их созданием восемь веков назад трудились первоклассные греческие мастера. Удивительно, но до наших дней дошли практически все эти творения. Фрески были обнаружены случайно во время ремонта в соборе в 1858 году, под толстым слоем штукатурки и побелки. Сейчас увидеть уникальные изображения считается большой удачей — двери храма для паломников и туристов открывают не всегда. Внутри собора поддерживается особый климатический режим: если на улице дождь или просто сырая погода, доступ внутрь закрыт.

Описание Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор © Владимир Смирнов/ТАСС

"Для реставрации и исследования фресок император Николай II повелел создать особую комиссию — реставрация фресок была проведена суздальскими живописцами. Здесь же монастырская святыня — икона Знамения Пресвятой Богородицы. Она изображена с воздетыми к небу руками. Икона прославлена излиянием слез из очей Богородицы во время эпидемии в Пскове в 1567 году. Для этой иконы составлена особая служба, а празднование этой иконы совершается ежегодно 24 сентября. Икона, по преданию, замироточила на стене, с нее был сделан список, который перенесли в Троицкий собор. Есть устное предание, что первую подлинную икону увез с собой Иван Грозный", — рассказывает Громова. А еще, добавляет хранитель, это место в древности было центром летописания, именно здесь переписывалось "Слово о полку Игореве". А заказчиком и вдохновителем строительства собора был епископ Новгородский и Псковский Нифонт. По преданию, он ходил по городу с посохом и чашей в руках, чтобы собрать пожертвования на строительство храма. 3. Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы Собор Рождества Богородицы тоже хранит в себе фрагменты уникальных древних фресок. Только здесь, в отличие от Преображенского храма, изображения исключительно псковских мастеров, которые в древности создали свою школу фресковой живописи. Собор сейчас на реставрации, но монахини любезно сопровождают туристов внутрь, разрешая взглянуть на бесценные росписи. Чтобы осмотреть храм и всю территорию монастыря, придется забраться на вершину Снятной горы, образующей мыс.

Описание Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы © Алексей Семенов/ТАСС

А если смотреть на скалу с водной глади, увидишь, как говорят геологи, чудо природы — отложения древних горных пород, относящиеся к девонскому периоду палеозойской эры. "Монастырь основывался как форпост Пскова, вероятнее всего, его основал князь Довмонт-Тимофей в конце XIII века. Важна его значимость как военного монастыря, в обитель отбирались крепкие и сильные монахи, они первыми принимали на себя удар, потому что враг, как правило, шел с устья Великой и захватывал этот монастырь. В разные годы его занимали войска Стефана Батория и шведского короля Густава Адольфа. Сейчас это территория женского монастыря", — рассказывает Громова. Вообще Псков — рекордсмен по количеству монастырских храмов. Шутка ли — в древности вдоль берега реки Великой, которая разделяет город на две части, стояло целых 12 монастырей. 4. Церковь Михаила Архангела с колокольней В начале XX века из-за церковного раскола этот храм, пусть и ненадолго, всего на несколько лет, стал главным кафедральным собором Пскова. "С приходом советской власти "обновленцам" отдали Троицкий собор, который считается главным, но люди в него ходить не стали. Нашим кафедральным собором стал храм Михаила Архангела. В 1920-е годы, когда избирается патриарх Тихон, приверженец старых традиций церкви, появляются те, кто стали призывать вступить в союз с новой властью. Был очень серьезный раскол в церкви этого периода, все, кто остался верным прежним устоям церкви, каноническим, ушли из Троицкого собора", — поясняет Людмила Громова.

Описание Церковь Михаила Архангела с колокольней © Владимир Смирнов/ТАСС

С 1922 по 1926 год обновленцы были единственной официально признаваемой властями РСФСР православной церковной организацией. "Мнение же народа было высказано на Соборе 1917 года: "У нас больше нет Царя, нет отца, которого мы любили; Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим избрания Патриарха", — рассказывает собеседница. Архангельская церковь построена в 1399 году, на тот момент храм располагался практически в крепостной стене. Позже, в XVII веке, на этом месте возвели каменную церковь. Первая после многолетнего перерыва служба в храме состоялась в июле 1995 года. "Узнав об открытии церкви, люди несли иконы. Над восстановлением иконостаса трудились разные мастера: нижний местный ряд икон написан в Москве, Царские врата, дьяконские двери, второй праздничный ряд написаны в Твери, а третий и четвертый ряд иконостаса — в Пскове", — уточнила Громова. 5. Церковь Покрова от Пролома В Пскове каменную церковь Покрова Пресвятой Богородицы называют не иначе как удивительной. Она стоит в месте, где псковичи остановили стотысячное войско польского короля Стефана Батория, по сути, положив конец Ливонской войне.

Описание Церковь Покрова от Пролома © Алексей Семенов/ТАСС

"Штурм Пскова был назначен на Рождество Пресвятой Богородицы, на 21 сентября. Псковичи собрались в Троицком соборе и сильно молились, а в обители остался слепой старец Дорофей и вдруг, как зрячий, увидел, как поднялся огненный столб, остановился прямо перед ним и оттуда вышла Пресвятая Богородица. Она смилостивилась, показала, где пойдут враги. Полякам все-таки удалось пробить крепостную стену, но псковичи успели сделать еще одну, поставили оружие. Всем руководила Пресвятая Богородица. Штурм длился двое суток, но псковичам удалось отбить врагов. Уходя из города, Баторий сказал, что город заколдован и взять его невозможно", — рассказывает Людмила Громова. После этих событий в названии церкви появилось дополнение "от Пролома". Позже историк Николай Карамзин в своей "Истории государства российского" напишет, что Псков спас Россию от величайшей опасности. А еще удивительно, что покровская церковь — это, по сути, два храма в одном. После победы над поляками псковичи соорудили рядом с ней храм Рождества Пресвятой Богородицы. Со временем обе церкви перестроили в одну. 6. Церковь Космы и Дамиана с Примостья Многие из псковских храмов, включенных в Список ЮНЕСКО, — кончанские. Это означает, что во времена Псковской вечевой республики, когда город был разделен на "концы", которые представляли собой нечто вроде современных микрорайонов, такие храмы являлись центрами общественной и политической жизни. В их стенах псковичи хранили самое ценное — порох, необходимый для обороны от врагов. Одной из таких и была церковь Святых Бессребреников и Чудотворцев Космы и Дамиана с Примостья.

Описание Церковь Космы и Дамиана с Примостья © Алексей Семенов/ТАСС

"Каменная церковь построена в середине XV века на месте сгоревшей деревянной. За всю историю горела как минимум четыре раза: деревянная — в 1458 году, каменная — в 1507 году, когда в приделе церкви во время пожара взорвался порох. В 1541 году она горела вновь", — говорит Громова. "В годы Великой Отечественной храм получил повреждения во время бомбежки и был сожжен. Восстанавливать его начали, как и большинство местных храмов, в 1950-е годы. Спустя десять лет внешний вид был приведен в порядок: появились окна, двери и кровля. А вот внутри работы продолжались долгие годы. Было время, когда там размещались переплетная мастерская и типография. Для прихожан храм открылся лишь в 2008 году". 7. Церковь Георгия со Взвоза Мало кто знает, что в древнем Пскове существовала первая на Руси таможня. Иностранцам было запрещено торговать в городе, свои товары они привозили к Власьевской башне, где псковичи выдавали купцам своеобразные сертификаты качества.

Описание Церковь Георгия со Взвоза © Алексей Семенов/ТАСС

Позже в этом месте появился так называемый ввоз — место для разгрузки товаров. Неподалеку отсюда и выросла каменная церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца, дата ее создания — 1494 год. Храм появился у переправы через реку Великую под защитой крепостной стены Окольного города. "В 1860 году в храме был обнаружен замурованный склеп, где стоял дубовый гроб, в котором находился завернутый в саван скелет. Предполагается, что это захоронение преподобного Иоанна, затворника Псково-Печерского. Иоанн поселился в стене Пскова в 1594 году и в полном безмолвии прожил так 22 года, питаясь одной рыбой, без хлеба. А в конце XIX века при Георгиевском храме открылась церковно-приходская школа для православных эстонцев и латышей, богослужения велись на славянском и латышском языках", — рассказывает Людмила Громова. По преданиям, до сих пор в церкви и вокруг нее покоится прах верных христиан, доблестных защитников Пскова. Ведь в древности эта территория была самой уязвимой, почти все враги, шедшие на Русь, пытались атаковать город именно в этом месте. В 1701 году под руководством Петра I здесь соорудили земляную батарею, опасаясь прорыва шведских войск к Пскову. Эта насыпь сохранилась до наших дней. 8. Церковь Богоявления со звонницей Этот храм считается единственным в Пскове, который сохранил исключительно псковскую классическую архитектуру. В разные времена здесь находили фрески и неизвестные захоронения. "В советское время, когда стали делать реставрацию, там откопали сводчатый подклет (нижнее помещение храма, по аналогии с подвалом дома), там было обнаружено огромное количество черепов, но никаких сведений и нигде не сохранено, что там было", — рассказывает представитель псковской епархии.

Описание Церковь Богоявления со звонницей © Владимир Смирнов/ТАСС

Второе название храма — церковь Богоявления в Бродех. Это связано с особенностями местности — поблизости с храмом можно было перейти вброд реку Пскову. "Известный французский архитектор Ле Корбюзье, много строивший в Европе и Америке, в годы сотрудничества с советскими архитекторами побывал во Пскове. Самое сильное впечатление на него произвела церковь Богоявления. Воздействие архитектуры этого храма было столь сильным, что, как он сам признавался, когда ему довелось проектировать и строить в середине XX века капеллу в родном городе Роншане, он был вдохновлен образом Богоявленской церкви Пскова", — уточнила Людмила Громова. 9. Церковь Николая со Усохи Церковь Святителя и Чудотворца Николая со Усохи построена на месте высохшего болота. В древности в этом месте проходила главная улица Пскова, где проживали богатые купцы. Они и построили этот храм для себя, в XVI веке церковь была второй по величине после Троицкого кафедрального собора.

Описание Церковь Николая со Усохи © Алексей Семенов/ТАСС

"В юго-восточном углу церкви вплотную к ней построена часовня "Неугасимая свеча". Здесь находился чтимый псковичами и окрестными жителями образ Николая Чудотворца, Он был фресковый, написанный на стене. Перед ним постоянно горели свечи и лампады, отчего и получила свое название часовня. Согласно легенде, когда в 1570 году царь Иоанн Грозный проезжал мимо церкви, как положено по уставу, зазвонил колокол, царский конь испугался, и царь велел отрубить "уши" большому колоколу", — поясняет Людмила Громова. Она также рассказывает мало кому известную историю о том, как бабушка и дедушка патриарха Алексия I смогли исцелить свою дочь благодаря чудотворному образу Святителя Николая. "У их дочери гноился глаз, им советовали ехать в Тарту к глазному доктору, а они поехали во Псков к чудотворному образу Николая Чудотворца. Мама девочки помолилась перед иконой в часовне, а на торге увидела мужчину с перевязанным глазом, который пожаловался на доктора в Тарту, и она поняла, что ей не нужно вести дочку к доктору. Чуть позже отец девочки встретил лошадиного лекаря, который пообещал вылечить ребенка: попросил принести свежие сливки, взбил их в масло и посоветовал употреблять неделю, пообещав прийти через неделю за расчетом. На следующий день дочка выздоровела, а лекарь не пришел. Отец пытался его найти, но не смог, зашел в лавку, где его встретил в первый раз, а там на стене увидел икону Флора и Лавра, которые считаются лекарями", — рассказывает помощник древлехранителя. 10. Церковь Василия на Горке Минута ходьбы от Никольского храма — и вы у церкви Василия на Горке. Это единственный храм, сохранившийся в городе с начала XV века — времени расцвета Псковского вече. Много столетий назад в этом месте, под горкой, бежала река Усоха, которую наши предки использовали как естественный ров.

Описание Церковь Василия на Горке © Алексей Семенов/ТАСС