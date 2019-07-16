Памятник Сергею Михалкову установят ко дню рождения поэта в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 16 июля. /ТАСС/. Памятник знаменитому поэту Сергею Михалкову установят в Пятигорске (Ставропольский край) в день его рождения 13 марта. Поэт жил в городе-курорте несколько лет и является его почетным жителем, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Монумент будет установлен <...> 13 марта - в день рождения знаменитого поэта, баснописца, драматурга, публициста и общественного деятеля, автора советского и российского государственных гимнов. Бронзовая скульптура будет полностью идентична памятнику Михалкову в Москве <...>. По имеющемуся эскизу, монумент достигает 2,6 метра в высоту и располагается на гранитном блоке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что памятник планируется установить в оживленном месте, в котором находится несколько санаториев, есть прогулочная зона для отдыхающих.

По данным пресс-службы, инициатором установки памятника стал Российский фонд культуры (РФК). Он же возьмет на себя расходы по его изготовлению и транспортировке в Пятигорск.

Сергей Владимирович Михалков (13 марта 1913 - 27 августа 2009) детский писатель, поэт, драматург. Был автором двух редакций Государственного гимна СССР, версий 1943 и 1977 года, и гимна Российской Федерации, написанного в 2001 году. Общие тиражи книг Михалкова превышают 500 млн экземпляров.

Сергей Михалков жил с семьей в Пятигорске с 1927 по 1930 годы. Здесь он опубликовал свое первое стихотворение "Дорога" и окончил школу №1 им. М. Ю. Лермонтова, в которой сейчас открыт кабинет-музей, посвященный поэту. Михалков является почетным гражданином Георгиевска и Пятигорска.