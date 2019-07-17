Первые на Ставрополье конные тропы появятся в 2020 году

"Мы планируем открыть иппотеренкур весной следующего года. Конная тропа пройдет по живописным местам в лесу у горы Развалка. Специалисты еще работают, но уже известно, что протяженность троп будет не меньше 75 км. В настоящее время подобных иппотеренкуров в крае нет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, идея создания семейного иппотерренкура (предполагается, что кататься на лошадях будут и взрослые и дети) заинтересовала представителей Терсконезавода, который является одним из крупнейших конезаводов юга России. В ближайшее время городская администрация подпишет с ним соглашение, завод будет предоставлять лошадей для конных прогулок. Будут также специальные лошади для катания детей.

По данным пресс-службы, по многокилометровой тропе будут отведены места, где можно будет накормить и напоить лошадей, дать им отдохнуть и сделать фотографии.