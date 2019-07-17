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Северный Кавказ

Первые на Ставрополье конные тропы появятся в 2020 году

Протяженность троп будет не менее 75 км

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Конные тропы в лесу Железноводска в Ставропольском крае откроют весной 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

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"Мы планируем открыть иппотеренкур весной следующего года. Конная тропа пройдет по живописным местам в лесу у горы Развалка. Специалисты еще работают, но уже известно, что протяженность троп будет не меньше 75 км. В настоящее время подобных иппотеренкуров в крае нет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, идея создания семейного иппотерренкура (предполагается, что кататься на лошадях будут и взрослые и дети) заинтересовала представителей Терсконезавода, который является одним из крупнейших конезаводов юга России. В ближайшее время городская администрация подпишет с ним соглашение, завод будет предоставлять лошадей для конных прогулок. Будут также специальные лошади для катания детей.

По данным пресс-службы, по многокилометровой тропе будут отведены места, где можно будет накормить и напоить лошадей, дать им отдохнуть и сделать фотографии.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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