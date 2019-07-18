Спортсмен из Адыгеи начал забег на четверо суток без сна для установления мирового рекорда

МАЙКОП, 18 июля. /ТАСС/. Выпускник Института физкультуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета Виталий Диденко начал забег на четверо суток без сна, чтобы установить мировой рекорд.

Ранее сообщалось, что в планах легкоатлета - совершить забег на 96 часов без сна, поскольку никто ранее не преодолевал такого расстояния. При успешном финале спортсмен отметит результат в Международном агентстве регистрации рекордов "Интеррекорд".

"Стартую. Настроение отличное! Очень благодарен людям, которые в меня верят и поддерживают. Посвящаю забег всем, кто отчаялся и ищет мотивации", - сказал Диденко корреспонденту ТАСС. Забег стартовал в 09:00 мск.

Перед стартом, несмотря на дождь, поддержать земляка собралось более сотни жителей станицы Гиагинской и республики в целом. Финишировать он должен 22 июля.

"Самое главное условие для установления рекорда - наличие видеотрансляции и аудиозаписи. Марафон четверо суток будет фиксироваться на видеорегистратор и видеокамеры журналистами портала Российскийспорт.рф, транслироваться как на портале, так и на странице Виталия в Instagram", - рассказала ТАСС главный редактор портала Жанна Айба.

Чем известен Диденко

В апреле этого года легкоатлет совершил трехдневный забег без сна, планируя побить мировой рекорд американца Дина Карнасиса, который в 2005 году пробежал за 80 часов без сна 560 км. Превзойти результат американца Диденко тогда не удалось: марафон он завершил с результатом 480 км, посчитав его разминкой для новых свершений. Все последние месяцы он усиленно тренировался.

Диденко профессионально занимается легкой атлетикой порядка 16 лет, является победителем международных и всероссийских соревнований, более трех лет готовился к установлению рекордов. В 2016 году он пробежал марафон с дистанцией в 200 км за сутки. Год спустя финишировал на одной из самых сложных гонок в мире по триатлону Ironman: за 12 часов участники проплыли 4 км, проехали 180 км на велосипеде и пробежали классическую марафонскую дистанцию в 42,2 км.