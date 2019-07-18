В Липецке планируют построить семь ясельных корпусов и три детских сада

ЛИПЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Власти Липецкой области планируют построить семь ясельных корпусов в уже действующих детских садах, а также три новых детсада в спальных районах областного центра, сообщил журналистам врио главы региона Игорь Артамонов.

"В скором времени в Липецке будут сданы в эксплуатацию еще семь ясельных корпусов", - сказал он, отметив, что также власти приступили к строительству трех детских садов в густонаселенных микрорайонах.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации, врио главы региона принял участие в открытии корпуса детского сада №50 в микрорайоне "Елецкий". Посещать его смогут 80 детей в возрасте от 2 до 3 лет и 270 детей - от 3 до 7 лет. "Детские сады будут открываться и дальше, мы сделаем все, чтобы они сдавались вовремя и нравились маленьким липчанам", - отметил Артамонов.

Он пояснил, что в новом корпусе разместят 15 групп, там оборудован музыкальный и спортивный залы, просторные игровая и спальная комнаты. "Все помещения оснащены в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста", - сказал Артамонов.