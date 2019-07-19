Аллея из 33 лип появится недалеко от Казанского собора в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Аллея появится в центре Санкт-Петербурга на территории Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена недалеко от Казанского собора, сообщает пресс-служба городского правительства. Закладка аллеи пройдет во время сессии организаторов всемирной образовательной акции "Тотальный диктант".

"23 июля на территории главного корпуса РГПУ им. Герцена будет заложена Тотальная аллея из 33 лип. Каждое из деревьев получит свою букву, и в будущем аллея станет уникальной петербургской азбукой - со словами, передающими дух города и важными для его жителей. В создании азбуки смогут принять участие все желающие: рядом с аллей будет установлен ящик для сбора предложений горожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец и ректор РГПУ Сергей Богданов подпишут соглашение о партнерстве университета и оргкомитета акции.

Закладка аллеи пройдет в день проведения диктанта на воде. 23 июля в 19:00 мск от причала на Университетской набережной, 13 отправится теплоход, на котором участники напишут текст писателя Евгения Водолазкина под диктовку автора.

С 22 по 30 июля пройдет очередная стратегическая сессия организаторов всемирной образовательной акции "Тотальный диктант". В этом году она впервые развернется в двух странах. Первая часть масштабной встречи пройдет в Санкт-Петербурге, вторая - в Таллине.