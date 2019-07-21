Огнем в России охвачено свыше 122 тыс. гектаров леса

ТАСС, 21 июля. Более 122 тыс. га земель в России охвачено в воскресенье лесными пожарами, самые крупные возгорания приходятся на Иркутскую область. Об этом сообщает журналистам пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 21 июля на территории Российской Федерации действовало 136 лесных пожаров на площади 122661 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 40 пожаров на землях лесного фонда на площади 65751 га в Иркутской области", - говорится в распространенном релизе. Накануне площадь лесных пожаров в РФ составляла 105 тыс. га.

Сильные пожары зарегистрированы также в Красноярском крае, на Чукотке и в Бурятии, более мелкие возгорания отмечаются еще в 12 регионах страны. Горят также земли особо охраняемых природных территорий в Бурятии, Красноярском крае, Магаданской и Иркутской областях на общей площади почти в 700 тыс. га.

На тушении лесных пожаров в регионах в настоящее время работают более 2,5 тыс. человек, задействовано 300 единиц техники, на авиамониторинге находятся 59 воздушных судов, на тушении - 26 судов. В минувшие сутки удалось потушить 38 лесных пожаров на площади почти в 3 тыс. га.

Режим ЧС из-за крупных пожаров действует на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в районах Бурятии и Якутии, особый противопожарный режим введен в 41 регионе.