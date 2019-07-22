Циклон "Данас" принес во Владивосток половину месячной нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Половина месячной нормы осадков выпала во Владивостоке из-за циклона "Данас". В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

"Ночью шли интенсивные осадки, в основном по югу края. Во Владивостоке и пригороде за вчерашний вечер и минувшую ночь выпало до 70 мм осадков, для Владивостока это половина месячной нормы осадков. В Преображении за этот же период выпало 105 мм осадков, в Барабаше - 110 мм, это почти месячная норма осадков для этих населенных пунктов. В Посьете выпало почти 70 мм осадков, в основном по краю выпало от 15 до 45 мм осадков", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, 22 июля в Приморье продолжатся дожди, местами сильные. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на восточном побережье, в районе поселков Лазо, Ольга, на побережье Дальнегорского района. Кроме того, сильный дождь в понедельник может пройти в западной части края. По данным синоптиков, в ближайшие двое суток прогнозируется подъем уровня рек, на некоторых участках он может составить до трех метров.

Во Владивостоке самые сильные осадки уже закончились, 22 июля продолжится небольшой дождь при сильном ветре. Ночью порывы ветра в городе достигали 22-24 метров в секунду, самый сильный порыв составил 31 метр в секунду, его зафиксировали на побережье.

"В дальнейшем циклон размоется, он уходит в северо-восточном направлении, он постепенно размоется и пойдет на Хабаровский край. У нас он еще сегодня, завтра он покинет территорию Приморья. Однако в крае сохранятся кратковременные дожди и локальные ливни", - сообщил Чулков.

Непогода не вызвала серьезных сбоев

По данным пресс-службы краевой администрации, циклон не вызвал серьезных сбоев в работе систем жизнеобеспечения. Дорожное сообщение почти не нарушено, а перелив воды наблюдается только на дороге Сокольчи - Валентин в Лазовском районе, здесь временно прекращен проезд легковых автомобилей.

"Всего за сутки произошло 13 отключений от электричества, сейчас аварийные бригады работают во Владивостоке, Артеме, в селах Домашлино и Промысловка ЗАТО Фокино, в селе Занадворовка Хасанского района, селе Киевка Лазовского района, ликвидируя локальные технологические нарушения", - сообщила пресс-служба, ссылаясь на данные краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам.

Согласно сведениям краевого учреждения по делам ГО и ЧС, реки Приморья находятся в берегах, однако возможно подтопление в низинах.

Во Владивостоке специалисты убирают поваленные ветром деревья. Автобусы, трамваи и троллейбусы работают в штатном режиме, из-за штормового предупреждения до улучшения погодных условий отменены все рейсы паромов и катеров.

Как сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Владивосток, аварийных сигналов от морских судов или информации о происшествиях на море в связи с непогодой не поступало.

Тайфун "Данас" зародился в начале недели на северо-востоке Тихого океана, быстро набрал силу и двинулся на север, обрушившись на Филиппины, Японию, КНДР. Краевой гидрометцентр прогнозировал, что над Приморьем "Данас" разделится на две части: одна будет смещаться в сторону Хабаровского края, вторая направится вдоль Татарского пролива.