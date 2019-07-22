{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Мэр Назрани намерен приютить у себя пострадавшую от наводнения семью из Иркутской области

Алихан Тумгоев обратился в в постпредство региона в Иркутской области с предложением о помощи

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Мэр самого крупного города в Ингушетии Назрани Алихан Тумгоев заявил о готовности приютить в своем доме одну из пострадавших от наводнения в Иркутской области семей и устроить детей в школы Назрани на время восстановления их жилья. С предложением помощи градоначальник обратился в постоянное представительство Ингушетии при президенте РФ в Иркутской области.

"Последствия наводнения в Иркутске носят масштабный характер, многие жители остались без крова, одежды и продуктов питания. Со своей стороны, я готов разделить крышу своего дома с семьей, и желательно многодетной, которая согласится приехать к нам в Назрань, а также оказать им необходимую помощь и поддержку на время восстановления их жилья", - рассказал Тумгоев ТАСС.

По его словам, он уже обратился в постпредство региона в Иркутской области с предложением о помощи.

"Чуть больше месяца осталось до начала нового учебного года. В случае задержки сроков строительства жилья для этой семьи, их дети будут устроены в школу и детские сады Назрани, где они смогут также получить достойное образование", - добавил мэр.

Раннее врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил о готовности региона принять участие в оказании помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияИркутская областьСКФО
Кандидат от "Гражданской платформы" зарегистрирован на выборах главы Мурманской области
У кандидатов есть еще три дня, чтобы подать документы на регистрацию
Читать полностью