Мэр Назрани намерен приютить у себя пострадавшую от наводнения семью из Иркутской области

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Мэр самого крупного города в Ингушетии Назрани Алихан Тумгоев заявил о готовности приютить в своем доме одну из пострадавших от наводнения в Иркутской области семей и устроить детей в школы Назрани на время восстановления их жилья. С предложением помощи градоначальник обратился в постоянное представительство Ингушетии при президенте РФ в Иркутской области.

"Последствия наводнения в Иркутске носят масштабный характер, многие жители остались без крова, одежды и продуктов питания. Со своей стороны, я готов разделить крышу своего дома с семьей, и желательно многодетной, которая согласится приехать к нам в Назрань, а также оказать им необходимую помощь и поддержку на время восстановления их жилья", - рассказал Тумгоев ТАСС.

По его словам, он уже обратился в постпредство региона в Иркутской области с предложением о помощи.

"Чуть больше месяца осталось до начала нового учебного года. В случае задержки сроков строительства жилья для этой семьи, их дети будут устроены в школу и детские сады Назрани, где они смогут также получить достойное образование", - добавил мэр.

Раннее врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил о готовности региона принять участие в оказании помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.