С улиц Краснодара после ливня откачали около 5 тыс. кубометров воды

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Коммунальщики в Краснодаре откачали почти 5 тыс. куб. м воды с проезжих частей и придворовых территорий города, скопившейся из-за сильного затяжного дождя, прошедшего в городе, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе мэрии Краснодара.

Накануне в Краснодаре шел затяжной дождь, подтопленными оказались практически все микрорайоны города, в три дома зашла вода. Наиболее сложная ситуация сложилась на улице Московской, вдоль которой простираются крупные жилые комплексы, из-за подтопления она была закрыта для движения транспортных средств, движение восстановили лишь утром.

"С 21 по 22 июля поступило 90 заявок на откачку воды. Из них уже отработано 54 наиболее серьезных, откачано почти 5 тыс. куб. м воды. По остальным заявкам откачка продолжается - ликвидируем подтопления во дворах многоквартирных домов, на проездах. Участки, наиболее значимые для движения транспорта, привели в порядок", - приводит пресс-служба слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимира Архипова.

Уточняется, что общественный транспорт в городе работает в штатном режиме. Ранее сообщалось, что менее, чем за сутки в Краснодаре выпало 56 мм осадков, это превышение месячной нормы. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе продолжает действовать 22 июля экстренное предупреждение из-за непогоды.