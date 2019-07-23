В Великом Новгороде началась одна из старейших детских парусных регат

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Ильменская парусная регата, которая проводится с 1968 года и считается одним из старейших детских соревнований по парусному спорту в стране, стартовала в Великом Новгороде в 51-й раз, сообщил ТАСС во вторник один из организаторов соревнований.

"В этом году к нам приехали те города, которые давно не приезжали: Тверь, Московская область. География в этом году расширилась. Участников 145 человек получилось, в прошлый раз было около 100", - сказала заместитель директора спортивной школы № 3, один из организаторов соревнований Дарина Спицина.

На старт в акватории озера Ильмень, кроме представителей Тверской и Московской областей, вышли участники из Санкт-Петербурга, Псковской и Ярославской областей. Новгородский регион представляют 26 воспитанников спортивной школы № 3. Самому юному участнику гонки 8 лет.

"У нас очень интересная акватория, в этом году уровень воды ниже, чем мы ожидали и планировали, поэтому в этом будет заключаться сложность для участников. Течение, волна и небольшие глубины - особенности нашей акватории", - сказала Спицина.

Итоги 51-й парусной гонки подведут 26 июля.