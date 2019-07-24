Депутаты Приморья учредили почетные звания для прославивших край населенных пунктов

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты Приморья в среду приняли закон о почетных званиях для населенных пунктов, который прославили регион. Документ принят во втором и третьем чтениях и устанавливает региональные звания "Город воинской доблести" и "Населенный пункт воинской доблести" и определяет порядок их присвоения, сообщила пресс-служба краевого Законодательного собрания.

"Как отметил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, учреждение региональных почетных званий направлено на увековечивание памяти о подвигах воинов-приморцев, погибших при защите Отечества. Получить почетный статус смогут города и другие населенные пункты Приморья, на территории которых, либо в непосредственной близости от них в ходе сражений защитники Отечества проявили ратную доблесть и героизм", - говорится в сообщении.

С инициативой о награждении могут выступать органы государственной власти края и местного самоуправления, юридические лица, общественные объединения и жители края. Предложение должно получить одобрение представительного органа и поддержку главы муниципального образования, в границах которого находится населенный пункт-претендент на почетный статус, а также положительное заключение губернатора края.

"Для присвоения звания "Город воинской доблести" и "Населенный пункт воинской доблести" будет приниматься соответствующий краевой закон. Муниципальному образованию, удостоенному почетного статуса, вручается грамота за подписью главы края, а на его территории - устанавливаться стела с изображением герба населенного пункта и текстом положений краевого закона о придании ему почетного звания", - уточнила пресс-служба.