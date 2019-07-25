Шукшинская натура. "Странные люди" и необъятные дали села Мордыш

Впервые на Владимирщине Василий Шукшин побывал в 1948 году — работал на Владимирском тракторном заводе, потом ушел в армию. А 20 лет спустя он снимал тут своих "Странных людей"

Село Мордыш под Суздалем сегодня можно назвать владимирской Рублевкой — ровный асфальт, внушительные особняки бывших и действующих политиков и бизнесменов. Деревенскую пастораль с блеянием коз несколько раз в неделю нарушает лишь шум вертолета. Здешние старожилы, оставаясь теми самыми чудаками, о которых писал Шукшин, бережно хранят воспоминания о съемках фильма в 1968 году, считая это событие одним из главных в почти шестивековой истории села. На берегах Нерли В 1968 году, через 20 лет после Владимирского тракторного завода и армии, Шукшин начал готовиться к съемкам фильма "Странные люди". Тогда-то судьба вновь привела его на Владимирщину. Уже известный тогда режиссер в поисках натуры объездил область вдоль и поперек, пока не оказался на холмистом берегу извилистой Нерли, где расположилось село Мордыш.

Описание Одна из центральных улиц села Мордыш © Анна Устинова/ТАСС

Сегодня здесь проживают около 500 человек, а противоположная сторона реки зеленеет ухоженными полями, на которых пасутся коровы и рулонами разложено сено. "Первое упоминание о селе относят к 1431 году. За это время в Мордыше произошло много событий, одно из главных — съемки фильма "Странные люди", — в словах директора местного центра досуга Натальи Графовой явно слышится трепетное отношение местных к "важнейшему из всех искусств": чтобы рассказать о Шукшине, она вышла из отпуска. В последнее время она в качестве актрисы массовки не пропускает почти ни одной картины из тех, что снимаются в Суздальском районе. В главной роли — Мордыш "Странные люди" по рассказам Шукшина — фильм, состоящий из трех новелл. Летом 1968 года в Мордыше снималась первая из них, "Братка". История рассказывает о поездке колхозника-чудика Васьки (Сергей Никоненко) к старшему брату в Ялту (Евгений Евстигнеев). Вместе они направляются в гости к одинокой женщине с ребенком Лиде (Лидия Федосеева-Шукшина). Однако Васька разочаровывается, видя неискренние намерения брата, и уезжает на родину. "Эта была сенсация! В наших краях — и вдруг кино снимают. Это было событие необыкновенное! В ту пору у нас даже автобусы не ходили, телевидение работало не у всех, а тут приехали кино снимать — такое не забудешь", — вспоминает Анна Парфенова, на тот момент 18-летняя студентка. Ее впечатления связаны с молодым Сергеем Никоненко, сыгравшим главную роль в новелле. Как-то раз молодой артист попросил девушек угостить его вишнями и в ходе беседы согласился сфотографироваться. По воспоминаниям жительницы села Татьяны Сколкиной, в фильме снимались всего три профессиональных актера — все остальные роли распределялись между местными жителями. Причем съемочная группа ориентировалась не на молодежь, а на пожилых женщин, знавших народные песни. Шукшин, гуляя по селу, сам искал типажи. Попав на глаза именитому режиссеру, свои первые шаги в кадре сделал Василий Кузнецов, которому на тот момент не было и года.

Описание Слева: Василий Кузнецов на съемках фильма"Странные люди" в 1968 году. Справа: Василий Кузнецов в 2011 году © Личный архив Василия Кузнецова

"Как-то летом мы гуляли, ребенок сидел на травке, только-только начал ходить. Подошел Шукшин, спросил, как звать его, и сказал: "Мы его будем снимать, только найдите ему ночную сорочку". А потом, когда снимались, все говорил мне строго: "Мамаша, мамаша, уберите руку из кадра". Бойкий он был, в кожанке все по селу ходил, — вспоминает мама Василия Валентина Кузнецова. Кстати, гонорара малыша за пару съемочных дней хватило на новое осеннее пальто. Улица имени Шукшина Одну из улиц Мордыша старожилы зовут "Шукшинская", хотя на самом деле она Речная. Днем тут важно гуляют индюки и несколько кур, на привязи пасется скот, а вот люди остались лишь в нескольких домах. Сам район из-за запустения местные прозвали Простоквашино. Полвека назад все было иначе — здесь-то и проходили основные съемки.

Описание Начало Речной улицы, которую старожилы называют Шукшинской © Анна Устинова/ТАСС

Строить декорации в Мордыше киношникам не пришлось — в доме одной из семей оборудовали гримерку, а во дворе снимались сцены — сейчас изба стоит в полузаброшенном состоянии и за 50 лет сменила несколько хозяев. На берегу также сохранилась баня, возле которой Васька по сюжету фильма вел беседы с родными, — ее используют как поленницу, рядом хозяева построили новую сауну. Очевидцы съемок вспоминают, как в Мордыш привозили пожарную машину для сцены дождя — это был самый яркий спецэффект.

Описание Дом, во дворе которого снимались сцены фильма "Странные люди" © Анна Устинова/ТАСС

Почти каждый вечер селянки торопились поскорее подоить коров, сделать домашние дела и бежали на гору — сидеть на лавочке и петь песни Шукшину. Василий Макарович внимательно слушал, и лучшие голоса в итоге вошли в финальную версию фильма. После долгих посиделок режиссер иногда оставался ночевать в Мордыше, на природе, вместо лучшей гостиницы Владимира. Большинство членов съемочной группы жили в частных домах в селе и в качестве знаков внимания каждый день получали пирожки и ватрушки от здешних бабушек.

Описание Та самая баня, возле которой сидит персонаж Сергея Никоненко в фильме "Странные люди" © Анна Устинова/ТАСС

Вспоминают тут и съемки массовой сцены, не вошедшей в новеллу: проводы деревенского парня в армию — с гармонью и песнями. Когда началась запись, у местных никак не получалось с нужным настроением спеть: "Как родная меня мать провожала". Тут Шукшин не выдержал: "Вы что же, деревенские люди, а не умеете песни народные петь?!" — встал во главе толпы и запел, массовка тут же подхватила нужное настроение. Премьера фильма состоялась в 1969 году, а в 1971-м в клубе Мордыша прошел специальный показ. В зале яблоку негде было упасть, пришло все село. Однако народ мало следил за содержанием фильма — все показывали пальцами на экран и с криками высматривали знакомые лица. То и дело раздавались возгласы — "Манька, вон ты!" или "А я себя вижу!". Музей на чердаке Сейчас таких именуют фанатами и поклонниками, но ей уже за 80, поэтому Вера Петровна Чуркина просит называть себя единомышленницей Шукшина, хотя не снималась в его фильмах и никогда лично не была знакома.

Описание Вера Чуркина создала у себя дома небольшой музей, посвященный Василию Шукшину © Анна Устинова/ТАСС

В конце 1980-х годов вместе с мужем, известным в области аграрием, они влюбились в эти места и построили в Мордыше дом, вместе увлекаясь творчеством писателя. Начали собирать фотографии и вырезки со статьями о нем. Теперь все они аккуратно развешены по стенам и сложены на стеллажах вместе с книгами — на чердаке избы получился небольшой музей, посвященный Василию Шукшину. "Я жду, что у нас во Владимирской области появится настоящий музей Шукшина. Или во Владимире, или в Суздале он должен быть, а у нас — так, уголочек домашний", — скромничает Вера Петровна. Пять лет назад по инициативе Чуркиных на въезде в Мордыш к 85-летию Василия Шукшина торжественно открыли мемориальный знак, рассказывающий, что здесь снимался его фильм. Стоит он, окруженный ухоженной клумбой, на самом въезде в село, так, чтобы каждый въезжающий сюда видел, что место здесь необыкновенное, русское, шукшинское.

Описание Экспонаты своеобразного домашнего музея Василия Шукшина, созданного семьей Чуркиных © Анна Устинова/ТАСС

"Если выйти из дома, встать на бугре, то вы увидите необъятные русские дали. У меня со студенчества есть подруга с Алтая, и я отправляла ей фотографии Мордыша, даже она говорит, что там горы и скалы, а тут настоящая Россия. Тут красоты неописуемые. С этого места практически видно пять церквей из соседних сел в Василькове, Раменье, Порецком, Заполицах. Это какое-то святое место", — говорит Вера Петровна. В 2017 году Мордыш победил в номинации "Самое кинематографическое село" в областном конкурсе "Самая красивая деревня". Привлечь сюда поклонников кино мечтает культурная общественность, а еще бы хорошо выкупить и восстановить дом, снимавшийся в фильме.

Описание Мемориальный знак к 85-летию Василия Шукшина на въезде в село Мордыш © Анна Устинова/ТАСС

Несколько лет назад в центре досуга Мордыша открылся клуб любителей киноискусства. Его костяк составляют жители, участники массовки фильмов, съемки которых проходили в Суздальском районе. За плечами у многих по нескольку ролей в картинах "Царь", "Раскол", "Братья Карамазовы", сериалах "Пелагия и белый бульдог" и "Годунов" и других. Вместе они разработали экскурсию по местам съемок Шукшина и планируют развивать туристическое направление. "Мы мечтаем принимать людей, рассказывать о Шукшине, петь песни, угощать гостей его любимыми блюдами, самыми простыми — картошечка, грибочки, сало. Все деревенское, натуральное", — признается разработчик экскурсии Татьяна Сколкина.

Описание Жители села Мордыш намерены создать туристическое направление © Анна Устинова/ТАСС