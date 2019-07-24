Дефектные плиты на аэродроме Нового Уренгоя заменят во время ремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Рабочие заменят более 1 тыс. плит покрытия аэродрома Нового Уренгоя (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"), которые непригодны для использования. Ремонт позволит подготовить аэродром к предстоящей реконструкции, сообщила в среду журналистам пресс-служба аэропорта.

"Текущий ремонт проводится на аэродромных покрытиях выборочно, только там, где это необходимо для поддержания авиаузла в состоянии летной годности. Проведение ремонтных работ является также подготовкой к предстоящей масштабной реконструкции аэродрома, предполагающей устройство новых асфальтобетонных покрытий", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора аэропорта Романа Бочкова.

Специалисты устранят такие дефекты как трещины и сколы плит, проседания, износ и разрушение целостности швов, уточнили в пресс-службе. Работы продлятся два месяца.

Модернизация аэропорта Нового Уренгоя стала первым в России проектом развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемым в рамках закона о концессионных соглашениях. Холдинг "Аэропорты Регионов" за счет собственных средств проведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона аэропорта Нового Уренгоя.