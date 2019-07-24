Дым от лесных пожаров в Красноярске дошел до Урала и Поволжья

ПЕРМЬ, 24 июля. /ТАСС/. Жители Западной Сибири, Урала и Поволжья последние три дня жалуются на дым и запах гари, по словам синоптиков, дым пришел со стороны Красноярского края, где горят леса, сообщил ТАСС в среду сотрудник центра географических информационных систем и технологий Пермского госуниверситета Андрей Шихов.

"Действительно, дым из Красноярского края: достаточно посмотреть любой спутниковый снимок, и сразу будет понятна траектория ... Дым этот распространялся в течение нескольких дней, в результате чего достаточно высокая концентрация наблюдается на большей части Западной Сибири. А вот сегодня он к нам [в Пермский край] ненадолго с северо-восточным ветром поступил со стороны ХМАО, и это задымление наблюдается по всему Уралу", - сказал он.

На сайте управления МЧС по Пермскому краю говорится о том, что утром в среду в ЕДДС столицы региона поступило несколько сообщений от населения о наличии химического запаха в воздухе в нескольких районах Перми. Опасные и вредные вещества в воздухе обнаружены не были, проводятся замеры.

Пресс-служба НТЦ "Космические решения" ранее в среду сообщила, что дым от пожаров в Красноярском крае накрыл Томскую, Новосибирскую области и Алтайский край.

Дымка также наблюдалась и в Омской области, где, по информации регионального Минздрава, за сутки увеличилось количество обращений в скорую медицинскую помощь более чем на 15% - с 950 до 1100. Люди из-за смога жаловались на обострение хронических заболеваний легких.

На запах дыма и туман 24 июля пожаловались и жители Екатеринбурга, Тюменской и Челябинской областей. Примерно в 13:00 мск легкая дымка наблюдалась в Челябинске. Начальник управления экологического просвещения, работы с населением и документооборота министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил ТАСС, что в регионе дымка наблюдается в Снежинске, в Кыштыме, в Каслях. Ситуация находится под контролем, замеры показывают: никакой опасности для людей нет, превышения концентрации вредных веществ отсутствуют.

О ситуации в Красноярском крае

Площадь пожаров в лесах Красноярского края в настоящее время составляет почти 846 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30 градусов, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.