Нарушения норм пожарной безопасности обнаружены в 10 детских лагерях в Якутии

ТАСС, 25 июля. Специалисты МЧС выявили нарушения требований пожарной безопасности в 10 лагерях отдыха детей в Верхневилюйском и Томпонском районах Якутии в ходе проверок оздоровительных учреждений в регионе. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте регионального главка МЧС.

"Основными нарушениями требований пожарной безопасности являются: неисправность систем противопожарной защиты объектов, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, необеспеченность нормативным количеством средств пожаротушения и отсутствие обучения мерам пожарной безопасности работников организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 летних лагерей находятся на особом контроле, так как расположены в непосредственной близости к лесным массивам в 12 районах республики и городе Якутске. По данным МЧС, всего на территории региона на учете находится 661 детский лагерь для отдыха.

Ранее сообщалось, что проверки детских лагерей проводятся в регионах России после пожара в палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае. 25 июля стало известно о закрытии палаточного лагеря в селе Верхняя Эконь в Хабаровском крае по результатам проверки.

Пожар в "Холдоми" начался в ночь на вторник. В результате пожара различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м, из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.