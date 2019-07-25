В Гидрометцентре не исключили выпадение снега в северных районах России в конце июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Осадки в виде снега возможны в конце июля в северных районах России, что обусловлено климатом этих территорий. Об этом сообщила ТАСС в четверг главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"По климату снег не исключается, но в официальных прогнозах пока этого нет", - сказала она, уточнив, что речь идет о востоке Ненецкого автономного округа, Новой Земле, северо-востоке Республики Коми.

Эксперт напомнила, что этим летом снег уже выпадал на арктическом побережье Чукотки и в Якутии, что является нормой.

Макарова отметила, что понижение температуры ожидается также на юго-востоке Архангельской области и в Вологодской области, где отклонение от нормы составит порядка 10 градусов. На российском юге ожидается небольшое похолодание, которое станет "передышкой от жары".

"Циклон, по оценкам, должен держаться примерно в течение следующей недели, с очень медленным, но все же повышением температуры. Понедельник и вторник будут самыми холодными днями, а затем температура начнет повышаться", - добавила главный специалист Гидрометцентра.