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Гонка героев "Заполярный рубеж" на Северном флоте соберет около 70 команд

В соревнованиях по бегу по пересеченной местности с преодолением препятствий примут участие военнослужащие и жители Мурманской области

МУРМАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Парк культуры и отдыха "Патриот" в Мурманской области соберет около 70 команд на проводимой 27 июля гонке героев "Заполярный рубеж", которую организует Северный флот. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы флота.

"По оценке организаторов соревнований ожидается, что в субботу на трассу, подготовленную военнослужащими Северного флота, выйдут более 70 команд", - сообщает пресс-служба.

Из уже заявившихся команд три четверти представляют объединения, соединения и воинские части Северного флота, остальные - спортивные клубы, организации и учреждения города Мурманска.

На сегодня полностью завершена подготовка многофункциональной трассы протяженностью пять километров, оборудованной 20 искусственными препятствиями. Как отметил главный судья соревнований майор Роман Коптяев, "по сравнению с трассой прошлого года ряд искусственных препятствий значительно доработан и усложнен для того, чтобы гонка стала более зрелищной".

Команды будут разделены на две группы и четыре дивизиона. В первой группе будут соревноваться военнослужащие в дивизионах с мужскими и смешанными командами. Во второй группе - гражданские жители Мурманской области. В дивизионах также мужские и смешанные команды. В составе команды - по четыре человека.

Гонка представляет собой командные соревнования по бегу по пересеченной местности с преодолением препятствий.

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