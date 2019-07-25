В Ингушетии новыми квартирами обеспечат около 60% семей, выселенных из ветхого жилья

МАГАС, 25 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2019 году обеспечить новыми квартирами 56 из 90 семей, переселенных из аварийного жилья на съемное. Об этом в четверг сообщил министр строительства республики Осман Вышегуров на совещании по реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

"Из 29 аварийных домов, включенных в госпрограммы, выселены жильцы семи многоквартирных домов, это 90 семей - 414 человек. Все они проживают на съемном жилье, в оплате которого помогали власти региона. Из них 44 семьи из четырех ветхих домов Малгобека и 12 семей в Назрани получат в этом году новые квартиры", - сказал Вышегуров.

По его словам, строительство многоквартирных домов, в которые будут переселены 56 семей, будет завершено до конца года.

"Все квартиры будут сданы нами под ключ с проведением всех необходимых ремонтных работ. В последующие годы мы предоставим новое жилье 16 семьям из Карабулака и 18 семьям из Назрани", - добавил министр.

Как уточнили ТАСС в министерстве строительства региона, в республике аварийными признаны 34 дома, в которых проживают 1225 человек.